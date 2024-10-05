Переможці Євробачення-2024 вразили мережу новим треком "Eurostar" — відео

Переможці "Євробачення-2024" Nemo зібрали найяскравіших учасників пісенного конкурсу у кліпі на пісню "Eurostar". Слухачі не приховують свого захвату новою роботою артистів.

Nemo представили композицію "Eurostar"

Як зізнаються самі ж музиканти, пісня народилася після літньої подорожі в Париж та Лондон, саме тому зйомки вирішили провести в столиці Великої Британії.

Починається нова ера! "Eurostar" — пісня про відчуття, відображення мого життя за останні 5 місяців, — зазначають Nemo. Поширити

Варто звернути увагу на те, що у зйомках нової відеороботи брали участь й інші учасники цьогорічного шоу.

Так, в окремих моментам можна побачити українську співачку Jerry Heil.

Також у кліпі засвітилися представниця Польщі Luna, співак з Фінляндії Windows95Man, литовець Сільвестер Белт та виконавиця з Ірландії Bambie Thug.

Усі вони висловили вдячність Nemo за запрошення стати учасниками зйомок цієї яскравої відеороботи.

Як користувачі мережі реагують на пісню та кліп "Eurostar":