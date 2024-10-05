Переможці Євробачення-2024 вразили мережу новим треком "Eurostar" — відео
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Переможці Євробачення-2024 вразили мережу новим треком "Eurostar" — відео

Nemo
Джерело:  online.ua

Переможці "Євробачення-2024" Nemo зібрали найяскравіших учасників пісенного конкурсу у кліпі на пісню "Eurostar". Слухачі не приховують свого захвату новою роботою артистів.

Головні тези:

  • Пісня “Eurostar” була створена після подорожі музикантів в Париж та Лондон.
  • У кліпі взяли участь відомі учасники Євробачення, серед яких Jerry Heil, Luna, Windows95Man та інші.
  • Користувачі мережі вражені піснею та відеокліпом “Eurostar”, які стали для них справжнім сюрпризом.

Nemo представили композицію "Eurostar"

Як зізнаються самі ж музиканти, пісня народилася після літньої подорожі в Париж та Лондон, саме тому зйомки вирішили провести в столиці Великої Британії.

Починається нова ера! "Eurostar" — пісня про відчуття, відображення мого життя за останні 5 місяців, — зазначають Nemo.

Варто звернути увагу на те, що у зйомках нової відеороботи брали участь й інші учасники цьогорічного шоу.

Так, в окремих моментам можна побачити українську співачку Jerry Heil.

Також у кліпі засвітилися представниця Польщі Luna, співак з Фінляндії Windows95Man, литовець Сільвестер Белт та виконавиця з Ірландії Bambie Thug.

Усі вони висловили вдячність Nemo за запрошення стати учасниками зйомок цієї яскравої відеороботи.

Як користувачі мережі реагують на пісню та кліп "Eurostar":

  • Я хочу, щоб люди зустрічали вашу музику у фойє, у клубах, скрізь! Так пишаюся тобою та цією подорожжю — написала Jerry Heil;

  • Немо є і залишається художнім сюрпризом. Дякую;

  • Ось що таке справжній дух "Євробачення"! Ви створили справжню спільноту любові та дружби, просто супер;

  • Я також просто хочу трішки поплакати над солодким новорічним святом в обіймах Немо. Як це було чарівно;

  • Дивлюсь цей кліп вже третій раз і готова ставити лайки нескінченно;

  • Це не пісня, а просто шедевр!;

  • Я намагаюся зрозуміти, який найбільший талант Немо. Музика чи здатність об’єднувати людей і створювати моменти дружби та важливих зв’язків? Простір, де кожен відчуває себе вільним і цінним.

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