Победители Евровидения-2024 поразили сеть новым треком "Eurostar" — видео

Победители "Евровидение-2024" Nemo собрали самых ярких участников песенного конкурса в клипе на песню "Eurostar".
Главные тезисы
- Песня “Eurostar” была создана после путешествия музыкантов в Париж и Лондон.
- В клипе приняли участие известные участники Евровидения, среди которых Jerry Heil, Luna, Windows95Man и другие.
- Пользователи сети приятно удивлены песней и видеоклипом Eurostar, которые стали для них настоящим сюрпризом.
Nemo представили композицию "Eurostar"
Как признаются сами же музыканты, песня родилась после летнего путешествия в Париж и Лондон, поэтому съемки решили провести в столице Великобритании.
Следует обратить внимание на то, что в съемках новой видеоработы принимали участие и другие участники шоу.
Так, в отдельных моментах можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil.
Также в клипе засветились: представительница Польши Luna, певец из Финляндии Windows95Man, литовец Сильвестер Белт и исполнительница из Ирландии Bambie Thug.
Все они выразили благодарность Nemo за приглашение стать участниками съемок этой яркой видеоработы.
Как пользователи сети реагируют на песню и клип Eurostar:
Я хочу, чтобы люди слышали вашу музыку в фойе, клубах, везде! Так горжусь тобой и этим путешествием — написала Jerry Heil;
Немо есть и остается художественным сюрпризом. Спасибо;
Вот что такое настоящий дух "Евровидения"! Вы создали подлинное сообщество любви и дружбы, просто супер;
Я просто хочу немного поплакать над сладким новогодним праздником в объятиях Немо. Как это было неотразимо;
Смотрю этот клип уже в третий раз и готова ставить лайки до бесконечности;
Это не песня, а просто шедевр!;
Я стараюсь понять, какой величайший талант Немо. Музыка или способность объединять людей и создавать моменты дружбы и важных связей? Пространство, где каждый ощущает себя свободным и ценным.
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