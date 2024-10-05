Победители Евровидения-2024 поразили сеть новым треком "Eurostar" — видео
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Победители Евровидения-2024 поразили сеть новым треком "Eurostar" — видео

Nemo представили композицию "Eurostar"
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Источник:  online.ua

Победители "Евровидение-2024" Nemo собрали самых ярких участников песенного конкурса в клипе на песню "Eurostar". 

Главные тезисы

  • Песня “Eurostar” была создана после путешествия музыкантов в Париж и Лондон.
  • В клипе приняли участие известные участники Евровидения, среди которых Jerry Heil, Luna, Windows95Man и другие.
  • Пользователи сети приятно удивлены песней и видеоклипом Eurostar, которые стали для них настоящим сюрпризом.

Nemo представили композицию "Eurostar"

Как признаются сами же музыканты, песня родилась после летнего путешествия в Париж и Лондон, поэтому съемки решили провести в столице Великобритании.

Начинается новая эпоха! "Eurostar" — песня об ощущениях, отражении моей жизни за последние 5 месяцев, — отмечают Nemo.

Следует обратить внимание на то, что в съемках новой видеоработы принимали участие и другие участники шоу.

Так, в отдельных моментах можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil.

Также в клипе засветились: представительница Польши Luna, певец из Финляндии Windows95Man, литовец Сильвестер Белт и исполнительница из Ирландии Bambie Thug.

Все они выразили благодарность Nemo за приглашение стать участниками съемок этой яркой видеоработы.

Как пользователи сети реагируют на песню и клип Eurostar:

  • Я хочу, чтобы люди слышали вашу музыку в фойе, клубах, везде! Так горжусь тобой и этим путешествием — написала Jerry Heil;

  • Немо есть и остается художественным сюрпризом. Спасибо;

  • Вот что такое настоящий дух "Евровидения"! Вы создали подлинное сообщество любви и дружбы, просто супер;

  • Я просто хочу немного поплакать над сладким новогодним праздником в объятиях Немо. Как это было неотразимо;

  • Смотрю этот клип уже в третий раз и готова ставить лайки до бесконечности;

  • Это не песня, а просто шедевр!;

  • Я стараюсь понять, какой величайший талант Немо. Музыка или способность объединять людей и создавать моменты дружбы и важных связей? Пространство, где каждый ощущает себя свободным и ценным.

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