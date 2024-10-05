Победители Евровидения-2024 поразили сеть новым треком "Eurostar" — видео

Победители "Евровидение-2024" Nemo собрали самых ярких участников песенного конкурса в клипе на песню "Eurostar".

Nemo представили композицию "Eurostar"

Как признаются сами же музыканты, песня родилась после летнего путешествия в Париж и Лондон, поэтому съемки решили провести в столице Великобритании.

Начинается новая эпоха! "Eurostar" — песня об ощущениях, отражении моей жизни за последние 5 месяцев, — отмечают Nemo. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что в съемках новой видеоработы принимали участие и другие участники шоу.

Так, в отдельных моментах можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil.

Также в клипе засветились: представительница Польши Luna, певец из Финляндии Windows95Man, литовец Сильвестер Белт и исполнительница из Ирландии Bambie Thug.

Все они выразили благодарность Nemo за приглашение стать участниками съемок этой яркой видеоработы.

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