Євробачення-2025. Тіна Кароль оцінила шанси України на перемогу

Можна казати, що цього немає, звичайно ж, але це не так. Тому б я хотіла, щоб світ захотів підтримати Україну, це перше. Друге — підтримати Україну економічно. І щоб цей конкурс приїхав до нас у рамках навіть такої місії відновлення держави в усіх сенсах: і туристичних, і так далі. Але для цього треба завершити війну.