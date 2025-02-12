Євробачення-2025. Тіна Кароль оцінила шанси України на перемогу
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Культура
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Євробачення-2025. Тіна Кароль оцінила шанси України на перемогу

Тіна Кароль
Джерело:  online.ua

Українська співачка та музикальна продюсерка цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення" Тіна Кароль відверто зізналася, що гурту Ziferblat, який представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі, ще є над чим працювати.

Головні тези:

  • Тіна Кароль вважає, що гурту Ziferblat ще потрібно попрацювати над своїм номером для Євробачення-2025.
  • Українська співачка підкреслила, що перемогу на пісенному конкурсі важко спрогнозувати, оскільки настрої глядачів постійно змінюються.

Гурт Ziferblat має слабке місце

Українська артистка попередила, що фінал “Євробачення” вкрай важко спрогнозувати.

Можливо, саме тому вона наразі не пророкує перемогу гурту Ziferblat.

За словами Тіни Кароль, "Євробачення" — це інколи цирковий виступ, а деколи — геополітичне питання.

Можна казати, що цього немає, звичайно ж, але це не так. Тому б я хотіла, щоб світ захотів підтримати Україну, це перше. Друге — підтримати Україну економічно. І щоб цей конкурс приїхав до нас у рамках навіть такої місії відновлення держави в усіх сенсах: і туристичних, і так далі. Але для цього треба завершити війну.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка

Що стосується пісні Ziferblat "Bird of Pray", то вона точно запам'ятається глядачам. Попри це, Тіна Кароль радить учасникам гурту попрацювати над номером.

"Євробачення" — це про перформанс… Пісня буде слухатися фанами "Євробачення" безумовно. Але не факт, що перформанс буде переконливий, — попередила зірка в етері "Нашого радіо".

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