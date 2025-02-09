Євробачення-2025. Як українські зірки оцінили Нацвідбір

Увечері 8 лютого в Україні відгримів Національний відбір на Євробачення-2025. Перемогу здобув гурт Ziferblat, який і представить країну на пісенному конкурсі. Однак, як виявилося, не усім артистам та зірка сподобався фінал Нацвідбору.

Українські зірки поділилися своїми враженням після Нацвідбору

Як відомо, одразу десять конкурсантів представили свої номери, однак лише гурт Ziferblat отримав максимальну кількість балів від журі та глядачів.

Здається, такий розвиток подій не надто сподобався українському співаку Андрію Данилку, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

Як відомо, він раніше представляв Україну на Євробаченні та посів друге місце з хітом “Dancing Lasha Tumbai”.

Ба більше, у 2016—2020, 2024 роках співак був членом журі шоу українського Національного відбору на Пісенний конкурс “Євробачення”.

Давайте поскандалимо, — написав Андрій Динилко, натякнувши, що йому не надто сподобався Нацвідбір. Поширити

На його заклик одразу відгукнули деякі українські зірки.

До прикладу, співачка Христина Соловій написала: "Краєм ока подивилася Нацвідбір. Скажу вам, що це було не так пристрасно, як навіть моя бесіда з Машею Єфросиніною".

Своє невдоволення також не приховує журналістка Аліна Доротюк. Вона відверто зізналася, що уперше в житті не знала, за кого голосувати.