Переможці Євробачення-2024 відклали концерт в Україні — яка причина
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Шоу-бізнес
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Переможці Євробачення-2024 відклали концерт в Україні — яка причина

Nemo
Джерело:  online.ua

Швейцарський гурт Nemo, який переміг на минулорічному Євробаченні, відклали терміни концертного туру у Європі, зокрема в Україні. 

Головні тези:

  • Гурт Nemo, переможець Євробачення-2024, переніс концертний тур по Європі, зокрема в Україні, через затримку з випуском нового альбому.
  • Співаки Nemo оновили дати концертів у багатьох європейських містах, але ще не вказали нову дату виступу у Києві.
  • Користувачі мережі припускають, що концерт в Києві може відбутись у грудні 2025 року, а самі співаки обіцяли оголосити дату пізніше.

Що відомо про перенесення концертного туру переможців Євробачення-2024

У липні 2024 року співаки Nemo повідомили про наміри провести концертний тур Європою та серед іншого виступити у Києві.

Вони мали виступити у столичному клубі Atlas у березні 2025 року.

У рамках турне планувалось представити новий альбом та пісні, які вже стали хітами, зокрема, тріумфальну пісню Євробачення "The Code".

Однак наразі співаки на власній сторінці в Instagram повідомили про перенесення концертного туру.

При цьому були оновлені дати виступу у багатьох європейських містах, однак про виступ у Києві не було жодної згадки.

Користувачі мережі припускають, що концерт в українській столиці може відбутись у грудні 2025 року.

Самі співаки пообіцяли оголосити дату виступу в Україні пізніше.

Причиною перенесення концертного туру стала затримка із випуском нового альбому.

Через затримки із завершенням майбутнього альбому Nemo вирішили взяти паузу у концертній діяльності.

З важким серцем оголошую про перенесення мого туру Європою цього року. Дати перенесли на кінець жовтня та грудень. Я знаю, як сильно ви всі чекали цього. Я розумію, що ця новина може розчарувати вас, і я прошу вибачення за всі незручності. Великі речі потребують часу. Якщо я не виділю достатньо часу для нової музики, у неї не буде шансу стати чудовою. Наступні кілька місяців я присвячу музиці та світу. Я хочу створити найкращу роботу, яка коли-небудь була, — повідомили співаки.

Що відомо про переможців Євробачення-2024

Переможці "Євробачення-2024" Nemo зібрали найяскравіших учасників пісенного конкурсу у кліпі на пісню "Eurostar". Слухачі не приховують свого захвату новою роботою артистів.

Як зізнаються самі ж музиканти, пісня народилася після літньої подорожі в Париж та Лондон, саме тому зйомки вирішили провести в столиці Великої Британії.

Варто звернути увагу на те, що у зйомках нової відеороботи брали участь й інші учасники цьогорічного шоу.

Так, в окремих моментам можна побачити українську співачку Jerry Heil.

Також у кліпі засвітилися представниця Польщі Luna, співак з Фінляндії Windows95Man, литовець Сільвестер Белт та виконавиця з Ірландії Bambie Thug.

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