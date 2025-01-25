Швейцарський гурт Nemo, який переміг на минулорічному Євробаченні, відклали терміни концертного туру у Європі, зокрема в Україні.
Головні тези:
- Гурт Nemo, переможець Євробачення-2024, переніс концертний тур по Європі, зокрема в Україні, через затримку з випуском нового альбому.
- Співаки Nemo оновили дати концертів у багатьох європейських містах, але ще не вказали нову дату виступу у Києві.
- Користувачі мережі припускають, що концерт в Києві може відбутись у грудні 2025 року, а самі співаки обіцяли оголосити дату пізніше.
Що відомо про перенесення концертного туру переможців Євробачення-2024
У липні 2024 року співаки Nemo повідомили про наміри провести концертний тур Європою та серед іншого виступити у Києві.
Вони мали виступити у столичному клубі Atlas у березні 2025 року.
У рамках турне планувалось представити новий альбом та пісні, які вже стали хітами, зокрема, тріумфальну пісню Євробачення "The Code".
Однак наразі співаки на власній сторінці в Instagram повідомили про перенесення концертного туру.
При цьому були оновлені дати виступу у багатьох європейських містах, однак про виступ у Києві не було жодної згадки.
Користувачі мережі припускають, що концерт в українській столиці може відбутись у грудні 2025 року.
Самі співаки пообіцяли оголосити дату виступу в Україні пізніше.
Причиною перенесення концертного туру стала затримка із випуском нового альбому.
Через затримки із завершенням майбутнього альбому Nemo вирішили взяти паузу у концертній діяльності.
Що відомо про переможців Євробачення-2024
Переможці "Євробачення-2024" Nemo зібрали найяскравіших учасників пісенного конкурсу у кліпі на пісню "Eurostar". Слухачі не приховують свого захвату новою роботою артистів.
Як зізнаються самі ж музиканти, пісня народилася після літньої подорожі в Париж та Лондон, саме тому зйомки вирішили провести в столиці Великої Британії.
Варто звернути увагу на те, що у зйомках нової відеороботи брали участь й інші учасники цьогорічного шоу.
Так, в окремих моментам можна побачити українську співачку Jerry Heil.
Також у кліпі засвітилися представниця Польщі Luna, співак з Фінляндії Windows95Man, литовець Сільвестер Белт та виконавиця з Ірландії Bambie Thug.
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