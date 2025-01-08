Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025". Коли та де дивитися

8 лютого відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2025"у форматі телевізійного концерту. Загалом до фіналу пройшло 9 учасників.

Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Переглянути Національний відбір можна буде на таких платформах та каналах:

на телеканалі Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

на сайті Євробачення в Україні;

у застосунку "Дія" (обрати "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD).

Суспільне оголосило 9 фіналістів нацвідбору:

Future Culture — Waste My Time KHAYAT — HONOR KRYLATA — STAY TRUE MOLODI — my sea Ziferblat — Bird of pray Абіє — Дім ДК Енергетик — Сіль Маша Кондратенко — No time to cry Влад Шериф — Wind of change

Десятого учасника Суспільне обере за допомогою глядацького голосування у застосунку "Дія". Проголосувати за учасника можна буде з 13 до 17 січня. Ось порядкові номери конкурсантів:

1. ENLEO — SUPERNOVA

2. МУАЯД — AMNESIA

3. BRYKULETS — "Кришталі"

4. Ranrawi — Anymore

5. GRISANA — Kohoney

6. Слухай Сашу — "Живи"

7. MON FIA — Dive Inside

8. YAGODY — "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna — Rise

10. FIЇNKA — "Культура"

Що відомо про "Євробачення-2025"

Пісенний конкурс "Євробачення-2025" стане 69-м за ліком і відбудеться в Базелі, Швейцарія, після перемоги швейцарські музиканти Nemo з піснею The Code у 2024 році. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle:

"Євробачення-2025" пройде — півфінали: 13 та 15 травня 2025 року. Фінал 17 травня 2025 року.

Участь підтвердили 38 країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та країна-господарка Швейцарія автоматично потрапляють до фіналу.