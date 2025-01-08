Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025". Коли та де дивитися
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Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025". Коли та де дивитися

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025". Коли та де дивитися
Джерело:  Суспільне. Культура

8 лютого відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2025"у форматі телевізійного концерту. Загалом до фіналу пройшло 9 учасників.

Головні тези:

  • Фінал нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
  • До фіналу пройшло 9 учасників, а 10-го визначать глядачі голосуванням у застосунку 'Дія'.
  • Дивитися національний відбір можна буде на каналах Суспільне Культура, онлайн платформах та соціальних мережах.
  • Євробачення-2025 відбудеться у Базелі, Швейцарія, з півфіналами 13 та 15 травня, та фіналом 17 травня 2025 року.
  • Конкурс об'єднає 38 країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Велику Британію та Швейцарію, як країну-господаря.

Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Переглянути Національний відбір можна буде на таких платформах та каналах:

  • на телеканалі Суспільне Культура;

  • сайт Суспільне Культура;

  • на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";

  • на сайті Євробачення в Україні;

  • у застосунку "Дія" (обрати "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD).

Суспільне оголосило 9 фіналістів нацвідбору:

  1. Future Culture — Waste My Time

  2. KHAYAT — HONOR

  3. KRYLATA — STAY TRUE

  4. MOLODI — my sea

  5. Ziferblat — Bird of pray

  6. Абіє — Дім

  7. ДК Енергетик — Сіль

  8. Маша Кондратенко — No time to cry

  9. Влад Шериф — Wind of change

Десятого учасника Суспільне обере за допомогою глядацького голосування у застосунку "Дія". Проголосувати за учасника можна буде з 13 до 17 січня. Ось порядкові номери конкурсантів:

1. ENLEO — SUPERNOVA

2. МУАЯД — AMNESIA

3. BRYKULETS — "Кришталі"

4. Ranrawi — Anymore

5. GRISANA — Kohoney

6. Слухай Сашу — "Живи"

7. MON FIA — Dive Inside

8. YAGODY — "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna — Rise

10. FIЇNKA — "Культура"

Що відомо про "Євробачення-2025"

Пісенний конкурс "Євробачення-2025" стане 69-м за ліком і відбудеться в Базелі, Швейцарія, після перемоги швейцарські музиканти Nemo з піснею The Code у 2024 році. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle:

"Євробачення-2025" пройде — півфінали: 13 та 15 травня 2025 року. Фінал 17 травня 2025 року.

Участь підтвердили 38 країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та країна-господарка Швейцарія автоматично потрапляють до фіналу.

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