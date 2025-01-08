Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025". Коли та де дивитися

8 лютого відбудеться фінал нацвідбору на "Євробачення-2025"у форматі телевізійного концерту. Загалом до фіналу пройшло 9 учасників.
Головні тези:
- Фінал нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
- До фіналу пройшло 9 учасників, а 10-го визначать глядачі голосуванням у застосунку 'Дія'.
- Дивитися національний відбір можна буде на каналах Суспільне Культура, онлайн платформах та соціальних мережах.
- Євробачення-2025 відбудеться у Базелі, Швейцарія, з півфіналами 13 та 15 травня, та фіналом 17 травня 2025 року.
- Конкурс об'єднає 38 країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Велику Британію та Швейцарію, як країну-господаря.
Коли та де дивитися фінал Нацвідбору на "Євробачення-2025"
Переглянути Національний відбір можна буде на таких платформах та каналах:
на телеканалі Суспільне Культура;
сайт Суспільне Культура;
на Facebook-сторінках Суспільного та "Євробачення Україна";
на сайті Євробачення в Україні;
у застосунку "Дія" (обрати "Дія. ТБ" та канал Суспільне Культура HD).
Суспільне оголосило 9 фіналістів нацвідбору:
Future Culture — Waste My Time
KHAYAT — HONOR
KRYLATA — STAY TRUE
MOLODI — my sea
Ziferblat — Bird of pray
Абіє — Дім
ДК Енергетик — Сіль
Маша Кондратенко — No time to cry
Влад Шериф — Wind of change
Десятого учасника Суспільне обере за допомогою глядацького голосування у застосунку "Дія". Проголосувати за учасника можна буде з 13 до 17 січня. Ось порядкові номери конкурсантів:
1. ENLEO — SUPERNOVA
2. МУАЯД — AMNESIA
3. BRYKULETS — "Кришталі"
4. Ranrawi — Anymore
5. GRISANA — Kohoney
6. Слухай Сашу — "Живи"
7. MON FIA — Dive Inside
8. YAGODY — "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna — Rise
10. FIЇNKA — "Культура"
Що відомо про "Євробачення-2025"
Пісенний конкурс "Євробачення-2025" стане 69-м за ліком і відбудеться в Базелі, Швейцарія, після перемоги швейцарські музиканти Nemo з піснею The Code у 2024 році. Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle:
"Євробачення-2025" пройде — півфінали: 13 та 15 травня 2025 року. Фінал 17 травня 2025 року.
Участь підтвердили 38 країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та країна-господарка Швейцарія автоматично потрапляють до фіналу.
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