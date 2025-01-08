Финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Когда и где смотреть

8 февраля состоится финал нацотбора на "Евровидение-2025" в формате телевизионного концерта. Всего в финал прошли 9 участников.

Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2025"

Посмотреть Национальный отбор можно будет на следующих платформах и каналах:

на телеканале Общественное Культура;

сайт Общественное Культура ;

на Facebook-страницах Общественного и "Евровидения Украина";

на сайте Евровидения в Украине ;

в приложении "Действие" (выбрать "Действие. ТВ" и канал Общественное Культура HD).

Общественное объявило 9 финалистов нацотбора:

Future Culture - Waste My Time KHAYAT - HONOR KRYLATA - STAY TRUE MOLODI - my sea Ziferblat — Bird of pray Абие — Дом ДК Энергетик - Соль Маша Кондратенко. Влад Шериф - Wind of change

Десятого участника Общественное выберет с помощью зрительского голосования в приложении "Действие". Проголосовать за участника можно будет с 13 по 17 января. Вот порядковые номера конкурсантов:

1. ENLEO - SUPERNOVA

2. МУАЯД — AMNESIA

3. BRYKULETS - "Хрустали"

4. Ranrawi — Anymore

5. GRISANA — Kohoney

6. Слушай Сашу - "Живи"

7. MON FIA — Dive Inside

8. YAGODY — "Врата"

9. Старикова Гристына — Ризе

10. FIINKA - "Культура"

Что известно о "Евровидении-2025"

Песенный конкурс "Евровидение-2025" станет 69-м по счету и состоится в Базеле, Швейцария после победы швейцарские музыканты Nemo с песней The Code в 2024 году. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle:

"Евровидение-2025" пройдет - полуфиналы: 13 и 15 мая 2025 года.

Участие подтвердили 38 стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка Швейцария автоматически попадают в финал.