Финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Когда и где смотреть
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Культура
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Финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Когда и где смотреть

Финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Когда и где смотреть
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Источник:  Суспільне. Культура

8 февраля состоится финал нацотбора на "Евровидение-2025" в формате телевизионного концерта. Всего в финал прошли 9 участников.

Главные тезисы

  • Финал нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.
  • В финал прошли 9 участников, а 10-го определят зрители голосованием в приложении 'Действие'.
  • Смотреть национальный отбор можно будет на каналах Общественной Культуры, онлайн платформах и социальных сетях.
  • Евровидение-2025 состоится в Базеле, Швейцария, с полуфиналами 13 и 15 мая и финалом 17 мая 2025 года.
  • Конкурс объединит 38 стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Великобританию и Швейцарию как страну-хозяина.

Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2025"

Посмотреть Национальный отбор можно будет на следующих платформах и каналах:

  • на телеканале Общественное Культура;

  • сайт Общественное Культура ;

  • на Facebook-страницах Общественного и "Евровидения Украина";

  • на сайте Евровидения в Украине ;

  • в приложении "Действие" (выбрать "Действие. ТВ" и канал Общественное Культура HD).

Общественное объявило 9 финалистов нацотбора:

  1. Future Culture - Waste My Time

  2. KHAYAT - HONOR

  3. KRYLATA - STAY TRUE

  4. MOLODI - my sea

  5. Ziferblat — Bird of pray

  6. Абие — Дом

  7. ДК Энергетик - Соль

  8. Маша Кондратенко.

  9. Влад Шериф - Wind of change

Десятого участника Общественное выберет с помощью зрительского голосования в приложении "Действие". Проголосовать за участника можно будет с 13 по 17 января. Вот порядковые номера конкурсантов:

1. ENLEO - SUPERNOVA

2. МУАЯД — AMNESIA

3. BRYKULETS - "Хрустали"

4. Ranrawi — Anymore

5. GRISANA — Kohoney

6. Слушай Сашу - "Живи"

7. MON FIA — Dive Inside

8. YAGODY — "Врата"

9. Старикова Гристына — Ризе

10. FIINKA - "Культура"

Что известно о "Евровидении-2025"

Песенный конкурс "Евровидение-2025" станет 69-м по счету и состоится в Базеле, Швейцария после победы швейцарские музыканты Nemo с песней The Code в 2024 году. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle:

"Евровидение-2025" пройдет - полуфиналы: 13 и 15 мая 2025 года.

Участие подтвердили 38 стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка Швейцария автоматически попадают в финал.

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