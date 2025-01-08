Финал Нацотбора на "Евровидение-2025". Когда и где смотреть

8 февраля состоится финал нацотбора на "Евровидение-2025" в формате телевизионного концерта. Всего в финал прошли 9 участников.
Главные тезисы
- Финал нацотбора на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.
- В финал прошли 9 участников, а 10-го определят зрители голосованием в приложении 'Действие'.
- Смотреть национальный отбор можно будет на каналах Общественной Культуры, онлайн платформах и социальных сетях.
- Евровидение-2025 состоится в Базеле, Швейцария, с полуфиналами 13 и 15 мая и финалом 17 мая 2025 года.
- Конкурс объединит 38 стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Великобританию и Швейцарию как страну-хозяина.
Когда и где смотреть финал Нацотбора на "Евровидение-2025"
Посмотреть Национальный отбор можно будет на следующих платформах и каналах:
на телеканале Общественное Культура;
сайт Общественное Культура ;
на Facebook-страницах Общественного и "Евровидения Украина";
на сайте Евровидения в Украине ;
в приложении "Действие" (выбрать "Действие. ТВ" и канал Общественное Культура HD).
Общественное объявило 9 финалистов нацотбора:
Future Culture - Waste My Time
KHAYAT - HONOR
KRYLATA - STAY TRUE
MOLODI - my sea
Ziferblat — Bird of pray
Абие — Дом
ДК Энергетик - Соль
Маша Кондратенко.
Влад Шериф - Wind of change
Десятого участника Общественное выберет с помощью зрительского голосования в приложении "Действие". Проголосовать за участника можно будет с 13 по 17 января. Вот порядковые номера конкурсантов:
1. ENLEO - SUPERNOVA
2. МУАЯД — AMNESIA
3. BRYKULETS - "Хрустали"
4. Ranrawi — Anymore
5. GRISANA — Kohoney
6. Слушай Сашу - "Живи"
7. MON FIA — Dive Inside
8. YAGODY — "Врата"
9. Старикова Гристына — Ризе
10. FIINKA - "Культура"
Что известно о "Евровидении-2025"
Песенный конкурс "Евровидение-2025" станет 69-м по счету и состоится в Базеле, Швейцария после победы швейцарские музыканты Nemo с песней The Code в 2024 году. Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle:
"Евровидение-2025" пройдет - полуфиналы: 13 и 15 мая 2025 года.
Участие подтвердили 38 стран, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и страна-хозяйка Швейцария автоматически попадают в финал.
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