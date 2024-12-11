Новый Кодекс поведения участников будет действовать на Евровидении-2025

На "Евровидении" теперь будет действовать новый Кодекс поведения — участникам нужно будет соблюдать местные законы, правила вежливого общения и честную конкуренцию, а также, скорее всего, запрещены политические высказывания. Об этом сообщил Европейский языковой союз (ЕМС).
Главные тезисы
- На Евровидении-2025 действует новый Кодекс поведения для участников, включающий соблюдение местных законов, правил вежливого общения и честной конкуренции.
- Цель нового Кодекса — избежание скандалов и поддержание ценностей единства, разнообразия и инклюзии на главном музыкальном мероприятии в мире.
- Участники Евровидения-2025 не могут использовать конкурс для политических высказываний и ограничений выражения своих взглядов.
Новый Кодекс поведения участников разработали для Евровидения-2025
В ЕМС отмечают, что согласие соблюдать Кодекс поведения будет требованием для аккредитации на мероприятие. Новые правила направлены на избегание скандалов и поддержание ценностей единства, разнообразия и инклюзии.
Все вовлеченные в мероприятие (исполнители, журналисты, члены делегаций) должны будут соблюдать:
законов страны и города — в 2025 году конкурс пройдет в городе Базель, Швейцария,
правил общения и поведения,
честной конкуренции
Запрещено использовать конкурс в качестве инструмента, поэтому, вероятно, использование политических лозунгов или выражение своих взглядов также будет запрещено.
Кроме того, ЕМС организует отдельные зоны для артистов, где они смогут находиться без камер и журналистов, график репетиций оптимизирует, чтобы участники смогли "наслаждаться красотой города". А также будет создан пост социального продюсера — специального менеджера по благосостоянию для взаимодействия между артистами и персоналом.
В 2024 году 163 миллиона зрителей увидели Евровидение по телевидению. Наши цифровые платформы также претерпели экспоненциальный рост. Эти успехи подчеркивают необходимость постоянной адаптации структуры шоу, чтобы отвечать потребностям как участников, так и зрителей, — сказал Мартин Грин, новый директор ЕМС.
Скандал на Евровидении-2024 и дисквалификация Нидерландов
Организаторы конкурса дисквалифицировали участника из Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024". В ЕМС заявили, что полиция расследует жалобу женщины из съемочной группы по поводу инцидента после выступления Кляйна в полуфинале вечером 9 мая.
Делегация Нидерландов заявила, что приняла во внимание дисквалификацию Йоста Кляйна. В то же время, там считают дисквалификацию "непропорциональной и шокированы этим решением".
Евровидение-2025: что известно
"Евровидение" — самый большой музыкальный конкурс в мире. В 2024 году в Мальме конкурс выиграли Немо с песней The Code, поэтому его проведут в Базеле, Швейцария.
Отбор на "Евровидение-2025" в Украине теперь курирует певица и автор песен Тина Кароль, которая стала новой музыкальной продюсершей национального отбора. В этой должности она заменила Дмитрия Шурова (Pianoбой), выполнявшего эту функцию последние два года.
Финал нацотбора, где победителя или победительницу будут определять зрители и жюри, запланирован на февраль 2025 года.
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