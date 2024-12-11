Новый Кодекс поведения участников будет действовать на Евровидении-2025
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Новый Кодекс поведения участников будет действовать на Евровидении-2025

Немо
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Источник:  Евровидение

На "Евровидении" теперь будет действовать новый Кодекс поведения — участникам нужно будет соблюдать местные законы, правила вежливого общения и честную конкуренцию, а также, скорее всего, запрещены политические высказывания. Об этом сообщил Европейский языковой союз (ЕМС).

Главные тезисы

  • На Евровидении-2025 действует новый Кодекс поведения для участников, включающий соблюдение местных законов, правил вежливого общения и честной конкуренции.
  • Цель нового Кодекса — избежание скандалов и поддержание ценностей единства, разнообразия и инклюзии на главном музыкальном мероприятии в мире.
  • Участники Евровидения-2025 не могут использовать конкурс для политических высказываний и ограничений выражения своих взглядов.

Новый Кодекс поведения участников разработали для Евровидения-2025

В ЕМС отмечают, что согласие соблюдать Кодекс поведения будет требованием для аккредитации на мероприятие. Новые правила направлены на избегание скандалов и поддержание ценностей единства, разнообразия и инклюзии.

Все вовлеченные в мероприятие (исполнители, журналисты, члены делегаций) должны будут соблюдать:

  • законов страны и города — в 2025 году конкурс пройдет в городе Базель, Швейцария,

  • правил общения и поведения,

  • честной конкуренции

Запрещено использовать конкурс в качестве инструмента, поэтому, вероятно, использование политических лозунгов или выражение своих взглядов также будет запрещено.

Кроме того, ЕМС организует отдельные зоны для артистов, где они смогут находиться без камер и журналистов, график репетиций оптимизирует, чтобы участники смогли "наслаждаться красотой города". А также будет создан пост социального продюсера — специального менеджера по благосостоянию для взаимодействия между артистами и персоналом.

В 2024 году 163 миллиона зрителей увидели Евровидение по телевидению. Наши цифровые платформы также претерпели экспоненциальный рост. Эти успехи подчеркивают необходимость постоянной адаптации структуры шоу, чтобы отвечать потребностям как участников, так и зрителей, — сказал Мартин Грин, новый директор ЕМС.

Йост Кляйн

Скандал на Евровидении-2024 и дисквалификация Нидерландов

Организаторы конкурса дисквалифицировали участника из Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024". В ЕМС заявили, что полиция расследует жалобу женщины из съемочной группы по поводу инцидента после выступления Кляйна в полуфинале вечером 9 мая.

Вместе с тем, там отметили, что дисквалификация не связана ни с каким другим исполнителем или членом делегации. Во время пресс-конференции после второго полуфинала Йост Кляйн, сидевший рядом с представительницей Израиля Эден Голан, натянул на себя флаг Нидерландов.

Делегация Нидерландов заявила, что приняла во внимание дисквалификацию Йоста Кляйна. В то же время, там считают дисквалификацию "непропорциональной и шокированы этим решением".

Евровидение-2025

Евровидение-2025: что известно

"Евровидение" — самый большой музыкальный конкурс в мире. В 2024 году в Мальме конкурс выиграли Немо с песней The Code, поэтому его проведут в Базеле, Швейцария.

Отбор на "Евровидение-2025" в Украине теперь курирует певица и автор песен Тина Кароль, которая стала новой музыкальной продюсершей национального отбора. В этой должности она заменила Дмитрия Шурова (Pianoбой), выполнявшего эту функцию последние два года.

Финал нацотбора, где победителя или победительницу будут определять зрители и жюри, запланирован на февраль 2025 года.

В этом году Общественное Вещание получило 369 заявок от украинских и зарубежных исполнителей. До 20 декабря будет выбрано до 9 финалистов, а еще один участник или участница финала определят путем онлайн-голосования. Окончательный список финалистов будет оглашен до 17 января 2025 года.

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