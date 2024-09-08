Организаторы песенного конкурса Евровидения-2025 в Швейцарии назвали сумму расходов на подготовку к мероприятию.

Сколько планирует потратить Швейцария на подготовку к проведению Евровидения-2025

Главный европейский песенный конкурс в следующем году должен проходить в Базеле.

Ожидается, что 11 сентября правительственный совет Базеля обнародует решение швейцарского парламента о финансировании подготовки к проведению Евровидения.

По имеющейся информации, на подготовку к песенному конкурсу планируется потратить не менее 37 млн. евро.

В частности, полмиллиона евро потратят в защиту от кибератак. Не менее 8 млн будут потрачены на обеспечение присутствующих на мероприятии.

При этом почти половина суммы будет направлена на создание сцены и инфраструктуры конкурса в Базеле.

Не менее 5 млн будут потрачены на проживание и торжественные мероприятия, еще 2 млн будут направлены на модернизацию системы городского транспорта.

Евровидение

Отмечается, что бюджет Евровидения-2025 будет самым большим за последние 4 года. Он в 15 раз будет превышать расходы на проведение конкурса в Швеции.

В частности, в Мальме было выделено 2,5 млн евро на проведение шоу.

Ожидается, что полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а грандиозный финал — 17 мая.

Что известно о местах проведения Евровидения-2025 в Швейцарии

Швейцарская телекомпания SRG объявила, что два города — Базель и Женева — вышли в финал борьбы за право принимать песенный конкурс в следующем году.

Другие города, также претендовавшие на право принимать Евровидение, но не прошедшие в финал, — Цюрих и Берни. Определяя, в каком городе провести конкурс, SRG опиралась на ряд критериев.

В частности, они обращали внимание на концепцию арены, сообщение общественного транспорта, доступность размещения в гостиницах, концепцию безопасности и утилизацию отходов, инвестиции, опыт проведения мероприятий и поддержку и мотивацию со стороны города.

В Базеле песенный конкурс пройдет на многофункциональной арене St. Jakobshalle, способной разместить до 16 тыс. зрителей.