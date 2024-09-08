Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025 у Швейцарії назвали суму витрат на підготовку до заходу.

Скільки планує витратити Швейцарія на підготовку до проведення Євробачення-2025

Зазначається, що головний європейський пісенний конкурс наступного року має проходити у Базелі.

Очікується, що 11 вересня урядова рада Базелю оприлюднить рішення швейцарського парламенту щодо фінансування підготовки до проведення Євробачення.

За наявною інформацією, на підготовку до пісенного конкурсу планується витратити не менше 37 млн євро.

Зокрема, півмільйона євро витратять на захист від кібератак. Не менше 8 млн буде витрачено на забезпечення присутніх на заході.

При цьому чи не половина суми буде спрямована на створення сцени та інфраструктури конкурсу у Базелі.

Не менше 5 млн буде витрачено на на проживання та урочисті заходи, ще 2 млн буде спрямовано на модернізацію системи міського транспорту.

Євробачення

Зазначається, що бюджет Євробачення-2025 буде найбільшим протягом останніх 4 років. Він у 15 разів перевищуватиме витрати на проведення цьогорічного конкурсу у Швеції.

Зокрема, в Мальме виділили 2,5 млн євро на проведення шоу.

Очікується, що півфінали відбудуться 13 і 15 травня, а грандіозний фінал — 17 травня.

Що відомо про місця проведення Євробачення-2025 у Швейцарії

Швейцарська телекомпанія SRG оголосила, що два міста — Базель та Женева — вийшли у фінал боротьби за право приймати пісенний конкурс наступного року.

нші міста, які також претендували на право приймати Євробачення, але не пройшли у фінал, — Цюрих та Берн. Визначаючи, в якому місті провести конкурс, SRG опиралася на низку критеріїв.

Зокрема, вони звертали увагу на концепцію арени, сполучення громадським транспортом, доступність розміщення в готелях, концепцію безпеки та утилізацію відходів, інвестиції, досвід проведення заходів та підтримку й мотивацію з боку міста.

У Базелі пісенний конкурс проводитиметься на багатофункціональній арені St. Jakobshalle, здатній розмістити до 16 тис глядачів.