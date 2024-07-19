Євробачення-2025. У Швейцарії визначилися з містами-фіналістами для проведення конкурсу

Швейцарський мовник SRG проаналізував інфраструктуру міст країни, а також перспективи залучення інвестицій, та обрав двох кандидатів на проведення Євробачення-2025.
Головні тези:
- Швейцарія вибрала міста-фіналісти Базель та Женеву для проведення Євробачення-2025.
- Базель може прийняти до 16 тис глядачів на арені St. Jakobshalle, а Женева — до 13 тис в Palexpo.
- Попередній переможець Євробачення Nemo зі Швейцарії став найкращим на конкурсі у 2024 році з піснею The Code.
- Композитор та виконавець Немо Меттлер представляє себе як небінарну особу та продовжує здобувати популярність як музикант.
У Швейцарії визначаються з місцем проведення Євробачення-2025
Швейцарська телекомпанія SRG оголосила, що два міста — Базель та Женева — вийшли у фінал боротьби за право приймати пісенний конкурс наступного року.
Інші міста, які також претендували на право приймати Євробачення, але не пройшли у фінал, — Цюрих та Берн. Визначаючи, в якому місті провести конкурс, SRG опиралася на низку критеріїв. Зокрема, вони звертали увагу на концепцію арени, сполучення громадським транспортом, доступність розміщення в готелях, концепцію безпеки та утилізацію відходів, інвестиції, досвід проведення заходів та підтримку й мотивацію з боку міста.
Якщо містом-господарем Євробачення-2025 оберуть Базель, пісенний конкурс проведуть на багатофункціональній арені St. Jakobshalle. Вона може вмістити до 16 тис глядачів. У місті раніше проходив чемпіонат світу з бадмінтону 2019 року, а також саме тут щороку проходить ярмарок сучасного мистецтва Art Basel.
Як переможцем стане Женева, арену Євробачення облаштують у виставковому центрі Palexpo. Його місткість 13 тис глядачів. Місто має дипломатичний статус, приймало конференції та інші глобальні заходи.
Остаточне рішення щодо міста проведення Євробачення-2025 оголосять наприкінці серпня.
Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики планували винести на референдум.
Nemo перемогли на Євробаченні
У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.
Меттлер народився 3 серпня 1999 року в Білі — двомовному містечку Швейцарії. З дитинства грав на скрипці, фортепіано та барабанах. Нині, як відомо, музикант живе у Берліні.
Свою кар'єру Немо розпочав у 2015 році, випустивши мініальбом під назвою "Clownfisch". Наступного року він став відомим завдяки появі на SRF Virus (#Cypher), яка стала вірусною в соціальних мережах. У 2017-му Меттлер випускає сингл "Du", який займає четверте місце у Швейцарії, а пізніше стане сертифікований як платиновий.
У 2020 році музикант починає писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також робить перші кроки за межі швейцарських кордонів — починає випускати пісні англійською.
Представником Швейцарії на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" Nemo були обрані у лютому цього року. Це право їм дісталося після внутрішнього процесу відбору швейцарської телекомпанії SRF — комісія з понад 240 міжнародних членів громадського журі та 30 міжнародних експертів із 20 країн обрали його пісню як найкращу серед інших 472 робіт. Букмекери прогнозували перемогу саме представнику Швейцарії, і, як можна побачити, їхні прогнози виявилися вірними.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-