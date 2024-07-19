Євробачення-2025. У Швейцарії визначилися з містами-фіналістами для проведення конкурсу

Швейцарський мовник SRG проаналізував інфраструктуру міст країни, а також перспективи залучення інвестицій, та обрав двох кандидатів на проведення Євробачення-2025.

У Швейцарії визначаються з місцем проведення Євробачення-2025

Швейцарська телекомпанія SRG оголосила, що два міста — Базель та Женева — вийшли у фінал боротьби за право приймати пісенний конкурс наступного року.

Визначено два міста-фіналісти: пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі або Женеві. Поширити

Інші міста, які також претендували на право приймати Євробачення, але не пройшли у фінал, — Цюрих та Берн. Визначаючи, в якому місті провести конкурс, SRG опиралася на низку критеріїв. Зокрема, вони звертали увагу на концепцію арени, сполучення громадським транспортом, доступність розміщення в готелях, концепцію безпеки та утилізацію відходів, інвестиції, досвід проведення заходів та підтримку й мотивацію з боку міста.

Якщо містом-господарем Євробачення-2025 оберуть Базель, пісенний конкурс проведуть на багатофункціональній арені St. Jakobshalle. Вона може вмістити до 16 тис глядачів. У місті раніше проходив чемпіонат світу з бадмінтону 2019 року, а також саме тут щороку проходить ярмарок сучасного мистецтва Art Basel.

Як переможцем стане Женева, арену Євробачення облаштують у виставковому центрі Palexpo. Його місткість 13 тис глядачів. Місто має дипломатичний статус, приймало конференції та інші глобальні заходи.

Остаточне рішення щодо міста проведення Євробачення-2025 оголосять наприкінці серпня.

Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики планували винести на референдум.

Nemo перемогли на Євробаченні

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.

За цим псевдонімом ховається виконавець Немо Меттлер, який ідентифікує себе як небінарну особу, через що просить застосовувати до нього займенник "вони". Поширити

Меттлер народився 3 серпня 1999 року в Білі — двомовному містечку Швейцарії. З дитинства грав на скрипці, фортепіано та барабанах. Нині, як відомо, музикант живе у Берліні.

Свою кар'єру Немо розпочав у 2015 році, випустивши мініальбом під назвою "Clownfisch". Наступного року він став відомим завдяки появі на SRF Virus (#Cypher), яка стала вірусною в соціальних мережах. У 2017-му Меттлер випускає сингл "Du", який займає четверте місце у Швейцарії, а пізніше стане сертифікований як платиновий.

Nemo

У 2020 році музикант починає писати та продюсувати пісні для інших артистів, а також робить перші кроки за межі швейцарських кордонів — починає випускати пісні англійською.

У 2022-21 роках бере участь у другому сезоні "The Masked Singer Switzerland", де виступає учасником під маскою панди та посідає п'яте місце. У вересні 2022-го випускає четвертий міні-альбом "Whatever Feels Right", у який увійшло 6 пісень. Поширити

Представником Швейцарії на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" Nemo були обрані у лютому цього року. Це право їм дісталося після внутрішнього процесу відбору швейцарської телекомпанії SRF — комісія з понад 240 міжнародних членів громадського журі та 30 міжнародних експертів із 20 країн обрали його пісню як найкращу серед інших 472 робіт. Букмекери прогнозували перемогу саме представнику Швейцарії, і, як можна побачити, їхні прогнози виявилися вірними.