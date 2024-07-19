Евровидение-2025. В Швейцарии определились с городами-финалистами для проведения конкурса

Швейцарский вещатель SRG проанализировал инфраструктуру городов страны, а также перспективы привлечения инвестиций и выбрал двух кандидатов на проведение Евровидения-2025.

В Швейцарии определяются с местом проведения Евровидения-2025

Швейцарская телекомпания SRG объявила, что два города — Базель и Женева — вышли в финал борьбы за право принимать песенный конкурс в следующем году.

Определены два города-финалиста: песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле или Женеве. Поделиться

Другие города, также претендовавшие на право принимать Евровидение, но не прошедшие в финал, — Цюрих и Берн. Определяя, в каком городе провести конкурс, SRG опиралась на ряд критериев. В частности, они обращали внимание на концепцию арены, сообщение общественного транспорта, доступность размещения в гостиницах, концепцию безопасности и утилизацию отходов, инвестиции, опыт проведения мероприятий и поддержку и мотивацию со стороны города.

Если город-хозяин Евровидения-2025 выберет Базель, песенный конкурс проведут на многофункциональной арене St. Jakobshalle. Она может вместить до 16 тыс. зрителей. В городе раньше проходил чемпионат мира по бадминтону 2019 года, а также здесь ежегодно проходит ярмарка современного искусства Art Basel.

Как победителем станет Женева, арену Евровидения обустроят в выставочном центре Palexpo. Его емкость 13 тыс зрителей. Город имеет дипломатический статус, принимал конференции и другие глобальные мероприятия.

Окончательное решение о городе проведения Евровидения-2025 будет объявлено в конце августа.

Ранее в июле правохристианская национал-консервативная политическая партия Швейцарии "Федерально-демократический союз" (UDF) выступила против финансирования песенного конкурса "Евровидение-2025". Вопрос об этом политики планировали вынести на референдум.

Nemo победили на Евровидении

В ночь с 11 на 12 мая состоялся финал песенного конкурса "Евровидение", который прошел в шведском Мальме. Победу на Евровидении-2024 одержала Швейцария, которую представляли Nemo с песней The Code.

За этим псевдонимом скрывается исполнитель Немо Меттлер, идентифицирующий себя как небинарное лицо, из-за чего просит применять к нему местоимение "они". Поделиться

Мэтлер родился 3 августа 1999 года в Беле — двуязычном городке Швейцарии. С детства играл на скрипке, фортепиано и в барабанах. Сейчас музыкант живет в Берлине.

Свою карьеру Немо начал в 2015 году, выпустив миниальбом под названием "Clownfisch". В следующем году он стал известен благодаря появлению на SRF Virus (#Cypher), которое стало вирусным в социальных сетях. В 2017-м Мэтлер выпускает сингл "Du", который занимает четвертое место в Швейцарии, а позже станет сертифицирован как платиновый.

Nemo

В 2020 году музыкант начинает писать и продюсировать песни для других артистов, а также делает первые шаги за пределы швейцарских границ — начинает выпускать песни на английском.

В 2022-21 годах принимает участие во втором сезоне "The Masked Singer Switzerland", где выступает участником под маской панды и занимает пятое место. В сентябре 2022 года выпускает четвертый мини-альбом "Whatever Feels Right", в который вошло 6 песен. Поделиться

Представителем Швейцарии на песенном конкурсе "Евровидение-2024" Nemo были избраны в феврале этого года. Это право им досталось после внутреннего процесса отбора швейцарской телекомпании SRF — комиссия из более 240 международных членов общественного жюри и 30 международных экспертов из 20 стран избрали его песню как лучшую из 472 работ. Букмекеры прогнозировали победу именно представителю Швейцарии, и, как можно увидеть, их прогнозы оказались верны.