Новий Кодекс поведінки учасників діятиме на Євробаченні-2025

На "Євробаченні" тепер діятиме новий Кодекс поведінки — учасникам потрібно буде дотримуватися місцевих законів, правил ввічливого спілкування і чесної конкуренції, а також, найімовірніше, заборонені політичні висловлювання. Про це повідомила Європейська мовна спілка (ЄМС).

Новий Кодекс поведінки учасників розробили для Євробачення-2025

У ЄМС зазначають, що згода дотримуватися Кодексу поведінки буде вимогою для акредитації на захід, Нові правила спрямовані на уникнення скандалів і підтримку цінностей єдності, різноманітності та інклюзії.

Усі залучені до заходу (виконавці, журналісти, члени делегацій) повинні будуть дотримуватися:

законів країни та міста — у 2025 році конкурс пройде у місті Базель, Швейцарія,

правил спілкування й поведінки,

чесної конкуренції.

Заборонено використовувати конкурс як інструмент, тому, ймовірно, використання політичних гасел або висловлення своїх поглядів, також буде заборонено.

Крім того, ЄМС організує окремі зони для артистів, де вони зможуть перебувати без камер та журналістів, графік репетицій оптимізують, щоб учасники змогли "насолодитися красою міста". А також буде створена посада соціального продюсера — спеціального менеджера з добробуту для взаємодії між артистами та персоналом.

У 2024 році 163 мільйони глядачів побачили Євробачення по телебаченню. Наші цифрові платформи також зазнали експоненціального зростання. Ці успіхи підкреслюють необхідність постійної адаптації структури шоу, щоб відповідати потребам як учасників, так і глядачів, — сказав Мартін Грін, новий директор ЄМС.

Йост Кляйн

Скандал на Євробаченні-2024 та дискваліфікація Нідерландів

Організатори конкурсу дискваліфікували учасника з Нідерландів Йоста Кляйна з фіналу "Євробачення-2024". У ЄМС заявили, що поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи стосовно інциденту після виступу Кляйна в півфіналі ввечері 9 травня.

Разом з тим, там зазначили, що дискваліфікація не пов'язана з жодним іншим виконавцем чи членом делегації. Під час пресконференції після другого півфіналу Йост Кляйн, який сидів поряд із представницею Ізраїлю Еден Голан, натягнув на себе прапор Нідерландів. Поширити

Делегація Нідерландів заявила, що взяла до уваги дискваліфікацію Йоста Кляйна. Водночас там вважають дискваліфікацію "непропорційною і шоковані цим рішенням".

Євробачення-2025

Євробачення-2025: що відомо

"Євробачення" — найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на "Євробачення-2025" в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки.

Фінал нацвідбору, в якому переможця або переможницю визначатимуть глядачі та журі, заплановано на лютий 2025 року.