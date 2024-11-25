Євробачення-2025. У швейцарському Базелі почали підготовку до проведення пісенного конкурсу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євробачення-2025. У швейцарському Базелі почали підготовку до проведення пісенного конкурсу

Nemo

Швейцарське місто Базель проголосувало за фінансування Євробачення-2025, попри скептично налаштованих депутатів правохристиянської націонал-консервативної партії.

Головні тези:

  • Місто Базель стає господарем Євробачення-2025 після підтримки виборців на референдумі
  • Фінансування конкурсу на суму майже 40 млн доларів спричинило контроверсії з правохристиянською партією
  • Гранд-фінал пісенного конкурсу відбудеться 17 травня.

Базель прийматиме Євробачення-2025

Місто Базель стане господарем пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. Швейцарія отримала право приймати конкурс після того, як співак Nemo переміг у Мальме з піснею The Code.

24 листопада виборці в північно-західному швейцарському місті Базель на референдумі підтримали рішення про державне фінансування Євробачення на суму майже 40 млн дол.

Попередні результати недільного референдуму показують, що 66,4% виборців у місті підтримали використання грошей платників податків на проведення цього заходу.

Це рішення мешканців Базеля означає, що щорічне пісенне шоу відбуватиметься повністю в традиційному стилі. Якби гроші не були надані, Євробачення-2025 було б обмежене лише до основного шоу без будь-яких інших публічних заходів.

Правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступала проти фінансування конкурсу. Політична партія, яка пропагує біблійні цінності, розкритикувала рішення виділити гроші платників податків на подію, яка, на їхню думку, сприяє "антисемітизму та окультизму".

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025" відбудеться 17 травня в місті Базель, а півфінали проведуть 13 і 15 травня. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.

На початку вересня став відомий перший учасник Євробачення-2025. Співак Тео Еван (Theo Evan) на пісенному конкурсі в Базелі представлятиме Кіпр.

Скільки планує витратити Швейцарія на підготовку до проведення Євробачення-2025

Головний європейський пісенний конкурс наступного року має проходити у Базелі.

За наявною інформацією, на підготовку до пісенного конкурсу планується витратити не менше 37 млн євро.

Зокрема пів мільйона євро витратять на захист від кібератак. Не менше 8 млн буде витрачено на забезпечення присутніх на заході.

При цьому чи не половина суми буде спрямована на створення сцени та інфраструктури конкурсу у Базелі.

Не менше 5 млн буде витрачено на проживання та урочисті заходи, ще 2 млн буде спрямовано на модернізацію системи міського транспорту.

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Категорія
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