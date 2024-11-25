Евровидение-2025. В швейцарском Базеле начали подготовку к проведению песенного конкурса
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Шоу-бизнес
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Евровидение-2025. В швейцарском Базеле начали подготовку к проведению песенного конкурса

NEMO
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Швейцарский город Базель проголосовал за финансирование Евровидения-2025, несмотря на скептически настроенные депутаты правохристианской национал-консервативной партии.

Главные тезисы

  • Швейцарский город Базель приступил к подготовке Евровидения-2025, несмотря на сопротивление определенных политических партий.
  • На проведение мероприятия планируется потратить не менее 37 млн евро, включая защиту от кибератак и модернизацию транспортной системы.
  • Гранд-финал конкурса запланирован на 17 мая в Базеле, с участием множества стран-участниц.
  • Политическая партия UDF выступала против финансирования Евровидения из госбюджета.

Базель будет принимать Евровидение-2025

Город Базель станет хозяином песенного конкурса "Евровидение" в следующем году. Швейцария получила право принимать конкурс после того, как певец Nemo победил в Мальме с песней The Code.

24 ноября избиратели в северо-западном швейцарском городе Базеле на референдуме поддержали решение о государственном финансировании Евровидения на сумму почти 40 млн. долларов.

Предварительные результаты воскресного референдума показывают, что 66,4% избирателей в городе поддержали использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

Это решение жителей Базеля означает, что ежегодное песенное шоу будет проходить полностью в традиционном стиле.

Правохристианская национал-консервативная политическая партия Швейцарии "Федерально-демократический союз" (UDF) выступала против финансирования конкурса. Политическая партия, пропагандирующая библейские ценности, раскритиковала решение выделить деньги налогоплательщиков на событие, которое, по их мнению, способствует "антисемитизму и оккультизму".

Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025" состоится 17 мая в Базеле, а полуфиналы проведут 13 и 15 мая. Полный список стран, участвующих в Евровидении-2025, будет обнародован позже в этом году.

В начале сентября стал известен первый участник Евровидения-2025. Певец Тео Эван (Theo Evan) на песенном конкурсе в Базеле будет представлять Кипр.

Сколько планирует потратить Швейцария на подготовку к проведению Евровидения-2025

Главный европейский песенный конкурс в следующем году должен проходить в Базеле.

По имеющейся информации, на подготовку к песенному конкурсу планируется потратить не менее 37 млн. евро.

В частности, полмиллиона евро потратят в защиту от кибератак. Не менее 8 млн будут потрачены на обеспечение присутствующих на мероприятии.

При этом почти половина суммы будет направлена на создание сцены и инфраструктуры конкурса в Базеле.

Не менее 5 млн будут потрачены на проживание и торжественные мероприятия, еще 2 млн будут направлены на модернизацию системы городского транспорта.

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