Евровидение-2025. В швейцарском Базеле начали подготовку к проведению песенного конкурса

Швейцарский город Базель проголосовал за финансирование Евровидения-2025, несмотря на скептически настроенные депутаты правохристианской национал-консервативной партии.
Главные тезисы
- Швейцарский город Базель приступил к подготовке Евровидения-2025, несмотря на сопротивление определенных политических партий.
- На проведение мероприятия планируется потратить не менее 37 млн евро, включая защиту от кибератак и модернизацию транспортной системы.
- Гранд-финал конкурса запланирован на 17 мая в Базеле, с участием множества стран-участниц.
- Политическая партия UDF выступала против финансирования Евровидения из госбюджета.
Базель будет принимать Евровидение-2025
Город Базель станет хозяином песенного конкурса "Евровидение" в следующем году. Швейцария получила право принимать конкурс после того, как певец Nemo победил в Мальме с песней The Code.
Предварительные результаты воскресного референдума показывают, что 66,4% избирателей в городе поддержали использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.
Это решение жителей Базеля означает, что ежегодное песенное шоу будет проходить полностью в традиционном стиле.
Правохристианская национал-консервативная политическая партия Швейцарии "Федерально-демократический союз" (UDF) выступала против финансирования конкурса. Политическая партия, пропагандирующая библейские ценности, раскритиковала решение выделить деньги налогоплательщиков на событие, которое, по их мнению, способствует "антисемитизму и оккультизму".
Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025" состоится 17 мая в Базеле, а полуфиналы проведут 13 и 15 мая. Полный список стран, участвующих в Евровидении-2025, будет обнародован позже в этом году.
В начале сентября стал известен первый участник Евровидения-2025. Певец Тео Эван (Theo Evan) на песенном конкурсе в Базеле будет представлять Кипр.
Сколько планирует потратить Швейцария на подготовку к проведению Евровидения-2025
Главный европейский песенный конкурс в следующем году должен проходить в Базеле.
По имеющейся информации, на подготовку к песенному конкурсу планируется потратить не менее 37 млн. евро.
В частности, полмиллиона евро потратят в защиту от кибератак. Не менее 8 млн будут потрачены на обеспечение присутствующих на мероприятии.
Не менее 5 млн будут потрачены на проживание и торжественные мероприятия, еще 2 млн будут направлены на модернизацию системы городского транспорта.
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