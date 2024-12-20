Общественное вещание назвала имена 9 финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2025.

Кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2025

Future Culture с песней "Waste My Time"

KHAYAT с песней "HONOR"

KRYLATA с песней "STAY TRUE"

MOLODI с песней "my sea"

Ziferblat с песней "Bird of pray"

Абие с песней "Дом"

ДК Энергетик с песней "Соль"

Маша Кондратенко с песней "No time to cry"

Влад Шериф с песней "Wind of change"

Евровидение-2025

По словам музыкальной продюсерши нацотбора, певицы Тины Кароль, все финалисты являются разножанровыми и талантливыми артистами, и уже начали подготовку к финалу.

Десятого участника изберут путем народного голосования в приложении "Действие". Голосование состоится в январе и в нем примут участие одиннадцать артистов, не прошедших в финал по результатам прослушиваний.

Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится в феврале. Победитель получит право представлять Украину на песенном конкурсе в Осло.

Что известно о возможности других участников попасть в финал

Участие в финале также могут принять артисты из длинного списка.

В январе состоится голосование в приложении "Действие". И тогда изберут 10 финалиста.

Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. Финал нацотбора 2025 года состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.

Действие голосования за членов жюри финала национального отбора на Евровидение-2025, отдать свой голос можно за одного из 10 кандидатов.

В течение недели, с 16 по 23 декабря, в приложении Действие продлится опрос за тройку членов жюри, которое в финале национального отбора выберет вместе со зрителями представителя Украины на Евровидении-2025.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.

Список кандидатов в члены жюри финала нацотбора на Евровидение-2025: