Общественное вещание назвала имена 9 финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на Евровидении-2025.
Главные тезисы
- Объявлены имена 9 финалистов украинского нацотбора на Евровидение-2025, среди которых такие артисты, как Future Culture, KHAYAT, KRYLATA и другие.
- Голосование за участников финала будет проходить в январе, а десятого участника выберут народным голосованием через приложение “Дія”'.
- В финале примут участие различные жанровые артисты, призванные представить Украину на Евровидении в Базеле.
Кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2025
Future Culture с песней "Waste My Time"
KHAYAT с песней "HONOR"
KRYLATA с песней "STAY TRUE"
MOLODI с песней "my sea"
Ziferblat с песней "Bird of pray"
Абие с песней "Дом"
ДК Энергетик с песней "Соль"
Маша Кондратенко с песней "No time to cry"
Влад Шериф с песней "Wind of change"
По словам музыкальной продюсерши нацотбора, певицы Тины Кароль, все финалисты являются разножанровыми и талантливыми артистами, и уже начали подготовку к финалу.
Десятого участника изберут путем народного голосования в приложении "Действие". Голосование состоится в январе и в нем примут участие одиннадцать артистов, не прошедших в финал по результатам прослушиваний.
Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится в феврале. Победитель получит право представлять Украину на песенном конкурсе в Осло.
Что известно о возможности других участников попасть в финал
Участие в финале также могут принять артисты из длинного списка.
В январе состоится голосование в приложении "Действие". И тогда изберут 10 финалиста.
Полный список финалистов будет обнародован до 17 января 2025 года. Финал нацотбора 2025 года состоится 8 февраля в формате телевизионного концерта.
Действие голосования за членов жюри финала национального отбора на Евровидение-2025, отдать свой голос можно за одного из 10 кандидатов.
В течение недели, с 16 по 23 декабря, в приложении Действие продлится опрос за тройку членов жюри, которое в финале национального отбора выберет вместе со зрителями представителя Украины на Евровидении-2025.
Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.
Список кандидатов в члены жюри финала нацотбора на Евровидение-2025:
Андрей Гуцуляк — саундпродюсер и участник группы TVORCHI. Представитель Украины на Евровидении-2023. В составе дуэта Андрей создает уникальное музыкальное звучание, объединяющее разные жанры — электронику, поп, хаус, соул, R&B.
Джамала — певица и автор песен, победительница Евровидения-2016, лауреат Шевченковской премии — 2024, обладательница мировой награды WIBA-2022. Входит в тройку популярнейших мировых исполнителей Spotify Equal 2023.
Дмитрий Зезюлин — лидер инди-попгурта LATEXFAUNA, вокалист и автор песен. Группа одержала победу в номинации "Лучший попгурт" премии YUNA.
Екатерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фронтвумен группы Go_A, получивший пятое место на Евровидении-2021 в Роттердаме.
Олег Псюк — певец, автор песен. Лидер групп KALUSH и Kalush Orchestra, победивший на Евровидении-2022 в Турине.
Анна Свиридова — телерадиоведущая, программный директор радио "Пятница", ведущая ютуб-проекта "МузRoom".
Сергей Танчинец — певец, музыкант, продюсер и лидер рок-группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ". Заслуженный артист Украины, многократный номинант и победитель музыкальных премий YUNA, Золотая жар-птица, M1 Music Awards, член жюри Нацотбора на Евровидение-2024.
Катя Царик — кинорежиссер, режиссер-постановщица музыкальных премий и шоу, сценарист, клипмейкер. Награждена орденом "За заслуги" III степени.
Саша Чемеров — музыкант, певец, сонграйтер, продюсер и поэт. Соучредитель и музыкальный продюсер "Культурного Десанта".
Дмитрий Шуров — основатель проекта Pianoбой, автор песен, рок-пианист, кинокомпозитор, продюсер. Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение в 2022 и 2023 годах, обладатель трех премий YUNA.
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