Украина заняла третье место на "Детском Евровидении 2024" — видео

Украину на "Детском Евровидении 2024" представлял 12-летний певец из Ахтырки Артем Котенко. Его песня HEAR ME NOW заняла 3-е место 16 ноября в Мадриде. Это лучшее выступление Украины на этом песенном конкурсе за 11 лет. А победителем стал грузинский исполнитель Андрея Путкарадзе с песней To My Mom, посвященной матери.
Главные тезисы
- Украина заняла третье место на Детском Евровидении 2024 с песней HEAR ME NOW исполнителя Артема Котенко.
- Победителем конкурса стал грузинский исполнитель с песней To My Mom, посвященной матери.
- Песня Артема Котенко посвящена значению дома как места силы и теплых чувств для украинцев, покинувших свои дома из-за войны.
Артем Котенко стал третьим на "Детском Евровидении 2024"
По итогам голосования национальных жюри Украина набрала 122 голоса и занимала второе место.
Наибольшие отметки по 12 баллов отдали Северная Македония и Польша.
Однако после оглашения результатов голосования от зрителей опустилась на третье место. Всего Украина набрала 203 балла.
Его песня Hear Me Now, автором которой стала Светлана Тарабарова, посвящена теме дома как места силы и теплых чувств. В ней говорится, как важно иметь место, которое дает ощущение уюта и безопасности, особенно для украинцев, чьи дома были потеряны или покинуты из-за войны. Артем надеется, что мечты о возвращении домой сбудутся для каждого украинца.
Артем Котенко: что известно
Артём Котенко мечтал попасть на "Детское Евровидение".
Кроме вокала, Артем увлекается хореографией, игрой на фортепиано и театральным искусством.
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