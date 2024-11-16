Украина заняла третье место на "Детском Евровидении 2024" — видео

Украину на "Детском Евровидении 2024" представлял 12-летний певец из Ахтырки Артем Котенко. Его песня HEAR ME NOW заняла 3-е место 16 ноября в Мадриде. Это лучшее выступление Украины на этом песенном конкурсе за 11 лет. А победителем стал грузинский исполнитель Андрея Путкарадзе с песней To My Mom, посвященной матери.

Артем Котенко стал третьим на "Детском Евровидении 2024"

По итогам голосования национальных жюри Украина набрала 122 голоса и занимала второе место.

Наибольшие отметки по 12 баллов отдали Северная Македония и Польша.

Однако после оглашения результатов голосования от зрителей опустилась на третье место. Всего Украина набрала 203 балла.

Его песня Hear Me Now, автором которой стала Светлана Тарабарова, посвящена теме дома как места силы и теплых чувств. В ней говорится, как важно иметь место, которое дает ощущение уюта и безопасности, особенно для украинцев, чьи дома были потеряны или покинуты из-за войны. Артем надеется, что мечты о возвращении домой сбудутся для каждого украинца.

Я хочу представить нашу страну для того, чтобы нас услышали в Европе и во всем мире, что сейчас у нас отбирают дом, а дом — это самое главное в жизни, что ты никогда не сможешь отдать, и поэтому сейчас мы за него боремся, — говорил певец перед конкурсом. Поделиться

Артём Котенко

Артем Котенко: что известно

Артём Котенко мечтал попасть на "Детское Евровидение".

Это невероятный парень. Ему даже не было трех лет, когда он пришел петь в ансамбль «Крошки». Это невероятный ребенок с невероятным голосом, трудоспособностью и красотой голоса и верой в то, что он хорошо поет. Он очень хороший ученик, красивый и внимательный мальчик, — говорит его учительница, руководитель ансамбля "Крошка" — Лариса Крошка. Поделиться

Кроме вокала, Артем увлекается хореографией, игрой на фортепиано и театральным искусством.