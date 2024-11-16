Україна посіла третє місце на "Дитячому Євробаченні 2024" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Україна посіла третє місце на "Дитячому Євробаченні 2024" — відео

Котенко
Джерело:  Суспільне. Культура

Україну на “Дитячому Євробаченні 2024” представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня HEAR ME NOW посіла 3 місце 16 листопада у Мадриді. Це найкращий виступ України на цьому пісенному конкурсі за 11 років. А переможцем став грузинський виконавець Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom, присвяченій матері. 

Головні тези:

  • Україна посіла третє місце на Дитячому Євробаченні 2024 з виступом 12-річного співака Артема Котенка.
  • Пісня Hear Me Now присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів для українців, чиї домівки були покинуті через війну.
  • Артем Котенко підкреслює важливість дому в житті та сподівається на повернення кожного українця до власної домівки.

Артем Котенко став третім на “Дитячому Євробаченні 2024”

За підсумками голосування національних журі Україна набрала 122 голоси та займала друге місце.

Найбільші оцінки по 12 балів віддали Північна Македонія та Польща.

Однак після оголошення результатів голосування від глядачів опустилася на третю сходинку. Загалом Україна набрала 203 бали.

Його пісня Hear Me Now, авторкою якої стала Світлана Тарабарова, присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати місце, яке дає відчуття затишку і безпеки, особливо для українців, чиї домівки були втрачені або покинуті через війну. Артем сподівається, що мрії про повернення додому здійсняться для кожного українця.

Я хочу представити нашу країну для того, щоб нас почули в Європі та в усьому світі, що зараз у нас відбирають дім, а дім — це найголовніше в житті, що ти ніколи не зможеш віддати, й тому зараз ми за нього боремось, — говорив співак перед конкурсом.

Артем Котенко

Артем Котенко: що відомо

Артем Котенко мріяв потрапити на "Дитяче Євробачення".

Це неймовірний хлопець. Йому навіть не було трьох років, коли він прийшов співати в ансамбль «Крошки». Це неймовірна дитина з неймовірним голосом, працездатністю і красою голосу і вірою в те, що він гарно співає. Він дуже гарний учень, красивий і уважний хлопчик, — говорить його вчителька, керівниця ансамблю "Крошка" — Лариса Крошка.

Окрім вокалу, Артем захоплюється хореографією, грою на фортепіано та театральним мистецтвом. Він також має досвід ведення міських заходів і брав участь у благодійному телемарафоні. Хлопець також любить читати, зокрема й англійською мовою.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі пісні Євробачення. Jerry Heil та alyona alyona назвали своїх фаворитів
Jerry Heil та alyona alyona
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Євробачення-2025. У Швейцарії визначилися з містами-фіналістами для проведення конкурсу
Немо
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Переможці Євробачення-2024 вразили мережу новим треком "Eurostar" — відео
Nemo

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?