Україна посіла третє місце на "Дитячому Євробаченні 2024" — відео

Україну на “Дитячому Євробаченні 2024” представляв 12-річний співак з Охтирки Артем Котенко. Його пісня HEAR ME NOW посіла 3 місце 16 листопада у Мадриді. Це найкращий виступ України на цьому пісенному конкурсі за 11 років. А переможцем став грузинський виконавець Андрія Путкарадзе з піснею To My Mom, присвяченій матері.

Артем Котенко став третім на “Дитячому Євробаченні 2024”

За підсумками голосування національних журі Україна набрала 122 голоси та займала друге місце.

Найбільші оцінки по 12 балів віддали Північна Македонія та Польща.

Однак після оголошення результатів голосування від глядачів опустилася на третю сходинку. Загалом Україна набрала 203 бали.

Його пісня Hear Me Now, авторкою якої стала Світлана Тарабарова, присвячена темі дому як місця сили та теплих почуттів. У ній йдеться про те, як важливо мати місце, яке дає відчуття затишку і безпеки, особливо для українців, чиї домівки були втрачені або покинуті через війну. Артем сподівається, що мрії про повернення додому здійсняться для кожного українця.

Я хочу представити нашу країну для того, щоб нас почули в Європі та в усьому світі, що зараз у нас відбирають дім, а дім — це найголовніше в житті, що ти ніколи не зможеш віддати, й тому зараз ми за нього боремось, — говорив співак перед конкурсом. Поширити

Артем Котенко

Артем Котенко: що відомо

Артем Котенко мріяв потрапити на "Дитяче Євробачення".

Це неймовірний хлопець. Йому навіть не було трьох років, коли він прийшов співати в ансамбль «Крошки». Це неймовірна дитина з неймовірним голосом, працездатністю і красою голосу і вірою в те, що він гарно співає. Він дуже гарний учень, красивий і уважний хлопчик, — говорить його вчителька, керівниця ансамблю "Крошка" — Лариса Крошка. Поширити

Окрім вокалу, Артем захоплюється хореографією, грою на фортепіано та театральним мистецтвом. Він також має досвід ведення міських заходів і брав участь у благодійному телемарафоні. Хлопець також любить читати, зокрема й англійською мовою.