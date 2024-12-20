Обрано 9 фіналістів нацвідбору на Євробачення-2025

Суспільне мовлення назвало імена 9 фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні-2025.
Головні тези:
- Україна обиратиме свого представника на Євробачення-2025 серед 10 талановитих фіналістів. Імена учасників та їх пісні вже відомі глядачам.
- Фіналістів обиратимуть шляхом голосування, яке відбудеться у січні. Десятого учасника оберуть народним голосуванням через додаток “Дія”.
- У фіналі нацвідбору 2025 візьмуть участь різні жанрові артисти, після чого переможець представить Україну на Євробаченні у Базелі.
Хто боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025
Future Culture з піснею "Waste My Time"
KHAYAT з піснею "HONOR"
KRYLATA з піснею "STAY TRUE"
MOLODI з піснею "my sea"
Ziferblat з піснею "Bird of pray"
Абіє з піснею "Дім"
ДК Енергетик з піснею "Сіль"
Маша Кондратенко з піснею "No time to cry"
Влад Шериф з піснею "Wind of change"
За словами музичної продюсерки нацвідбору, співачки Тіни Кароль, всі фіналісти є різножанровими й талановитими артистами, і вже розпочали підготовку до фіналу.
Десятого учасника оберуть шляхом народного голосування у застосунку "Дія". Голосування відбудеться у січні і в ньому візьмуть участь одинадцять артистів, які не пройшли до фіналу за результатами прослуховувань.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому. Переможець отримає право представляти Україну на пісенному конкурсі в Осло.
Що відомо про змогу інших учасників потрапити до фіналу
Участь у фіналі також можуть взяти артисти з довгого списку.
У січні відбудеться голосування у застосунку "Дія". І тоді оберуть 10 фіналіста.
Повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня 2025 року. Фінал нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.
Суспільне мовлення запустило у застосунку Дія голосування за членів журі фіналу національного відбору на Євробачення-2025, віддати свій голос можна за одного з 10 кандидатів.
Протягом тижня, з 16 до 23 грудня, в додатку Дія триватиме опитування за трійку членів журі, що в фіналі національного відбору обере разом з глядачами представника України на Євробаченні-2025.
Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі від 14 років.
Список кандидатів у члени журі фіналу нацвідбору на Євробачення-2025:
Андрій Гуцуляк — саундпродюсер і учасник гурту TVORCHI. Представник України на Євробаченні-2023. У складі дуету Андрій створює унікальне музичне звучання, що поєднує різні жанри — електроніку, поп, хаус, соул, R&B.
Джамала — співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії — 2024, володарка світової нагороди WIBA-2022. Входить до трійки найпопулярніших світових виконавців Spotify Equal 2023.
Дмитро Зезюлін — лідер інді-попгурту LATEXFAUNA, вокаліст та автор пісень. Гурт здобув перемогу в номінації "Найкращий попгурт" премії YUNA.
Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі.
Олег Псюк — співак, автор пісень. Лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, що переміг на Євробаченні-2022 у Турині.
Анна Свиридова — телерадіоведуча, програмна директорка радіо "П’ятниця", ведуча ютуб-проєкту "МузRoom".
Сергій Танчинець — співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards, член журі Нацвідбору на Євробачення-2024.
Катя Царик — кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу, сценаристка, кліпмейкерка. Нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Саша Чемеров — музикант, співак, сонграйтер, продюсер та поет. Співзасновник і музичний продюсер "Культурного Десанту".
Дмитро Шуров — засновник проєкту Pianoбой, автор пісень, рок-піаніст, кінокомпозитор, продюсер. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення в 2022 і 2023 роках, володар трьох премій YUNA.
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