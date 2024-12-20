Обрано 9 фіналістів нацвідбору на Євробачення-2025

Суспільне мовлення назвало імена 9 фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на Євробаченні-2025.

Хто боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2025

Future Culture з піснею "Waste My Time"

KHAYAT з піснею "HONOR"

KRYLATA з піснею "STAY TRUE"

MOLODI з піснею "my sea"

Ziferblat з піснею "Bird of pray"

Абіє з піснею "Дім"

ДК Енергетик з піснею "Сіль"

Маша Кондратенко з піснею "No time to cry"

Влад Шериф з піснею "Wind of change"

Євробаченння-2025

За словами музичної продюсерки нацвідбору, співачки Тіни Кароль, всі фіналісти є різножанровими й талановитими артистами, і вже розпочали підготовку до фіналу.

Десятого учасника оберуть шляхом народного голосування у застосунку "Дія". Голосування відбудеться у січні і в ньому візьмуть участь одинадцять артистів, які не пройшли до фіналу за результатами прослуховувань.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025 відбудеться у лютому. Переможець отримає право представляти Україну на пісенному конкурсі в Осло.

Що відомо про змогу інших учасників потрапити до фіналу

Участь у фіналі також можуть взяти артисти з довгого списку.

У січні відбудеться голосування у застосунку "Дія". І тоді оберуть 10 фіналіста.

Повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня 2025 року. Фінал нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

Суспільне мовлення запустило у застосунку Дія голосування за членів журі фіналу національного відбору на Євробачення-2025, віддати свій голос можна за одного з 10 кандидатів.

Протягом тижня, з 16 до 23 грудня, в додатку Дія триватиме опитування за трійку членів журі, що в фіналі національного відбору обере разом з глядачами представника України на Євробаченні-2025.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі від 14 років.

Список кандидатів у члени журі фіналу нацвідбору на Євробачення-2025: