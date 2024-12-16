Евровидение-2025. Украинцы могут выбрать в Дії жюри нацотбора конкурса

Действие голосования за членов жюри финала национального отбора на Евровидение-2025, отдать свой голос можно за одного из 10 кандидатов.

В Дії стартовало голосование за жюри нацотбора Евровидения-2025

В течение недели, с 16 по 23 декабря, в приложении Дія продлится опрос за тройку членов жюри, которое в финале национального отбора выберет вместе со зрителями представителя Украины на Евровидении-2025.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.

Список кандидатов в члены жюри финала нацотбора на Евровидение-2025:

Андрей Гуцуляк — саундпродюсер и участник группы TVORCHI. Представитель Украины на Евровидении-2023.

Джамала — певица и автор песен, победительница Евровидения-2016, лауреат Шевченковской премии — 2024, обладательница мировой награды WIBA-2022. Входит в тройку популярнейших мировых исполнителей Spotify Equal 2023.

Дмитрий Зезюлин — лидер инди-поп-группа LATEXFAUNA, вокалист и автор песен. Группа одержала победу в номинации "Лучшая поп-группа" премии YUNA.

Екатерина Павленко — певица, композитор и автор песен. Фронтвумен группы Go_A, получивший пятое место на Евровидении-2021 в Роттердаме.

Олег Псюк — певец, автор песен. Лидер групп KALUSH и Kalush Orchestra, победивший на Евровидении-2022 в Турине.

Анна Свиридова — телерадиоведущая, программная директор радио "Пятница", ведущая ютуб-проекта "МузRoom".

Сергей Танчинец — певец, музыкант, продюсер и лидер рок-группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ". Заслуженный артист Украины, многократный номинант и победитель музыкальных премий YUNA, Золотая жар-птица, M1 Music Awards, член жюри Нацотбора на Евровидение-2024.

Катя Царик — кинорежиссер, режиссер-постановщик музыкальных премий и шоу, сценаристка, клипмейкер. Награждена орденом "За заслуги" III степени.

Саша Чемеров — музыкант, певец, сонграйтер, продюсер и поэт. Соучредитель и музыкальный продюсер "Культурного Десанта".

Дмитрий Шуров — основатель проекта Pianoбой, автор песен, рок-пианист, кино-композитор, продюсер.

Голосование в Дії

Трем кандидатам, которые наберут наибольшее количество голосов, будет предложено подписать соглашение члена жюри. Если кто-то из тройки по веским причинам не сможет подписать соглашение, членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат. Поделиться

Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Чтобы проголосовать, нужно зайти в приложение Дія, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за одного из 10 кандидатов.

Новый Кодекс поведения участников разработали для Евровидения-2025

В ЕМС отмечают, что согласие соблюдать Кодекс поведения будет требованием для аккредитации на мероприятие. Новые правила направлены на избегание скандалов и поддержание ценностей единства, разнообразия и инклюзии.

Все вовлеченные в мероприятие (исполнители, журналисты, члены делегаций) должны будут соблюдать:

законов страны и города — в 2025 году конкурс пройдет в городе Базель, Швейцария,

правил общения и поведения,

честной конкуренции

Запрещено использовать конкурс в качестве инструмента, поэтому, вероятно, использование политических лозунгов или выражение своих взглядов также будет запрещено.