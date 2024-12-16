Євробачення-2025. Українці можуть обрати в Дії журі нацвідбору конкурсу

Суспільне мовлення запустило у застосунку Дія голосування за членів журі фіналу національного відбору на Євробачення-2025, віддати свій голос можна за одного з 10 кандидатів.
Головні тези:
- Українці можуть обирати членів журі національного відбору на Євробачення-2025 через застосунок Дія.
- Опитування за трійку членів журі триватиме протягом тижня з 16 по 23 грудня.
- Важлива роль глядачів у визначенні переможця нацвідбору, який представить Україну на Євробаченні-2025.
У Дії стартувало голосування за журі нацвідбору Євробачення-2025
Протягом тижня, з 16 до 23 грудня, в додатку Дія триватиме опитування за трійку членів журі, що в фіналі національного відбору обере разом з глядачами представника України на Євробаченні-2025.
Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі від 14 років.
Список кандидатів у члени журі фіналу нацвідбору на Євробачення-2025:
Андрій Гуцуляк — саундпродюсер і учасник гурту TVORCHI. Представник України на Євробаченні-2023. У складі дуету Андрій створює унікальне музичне звучання, що поєднує різні жанри — електроніку, поп, хаус, соул, R&B.
Джамала — співачка й авторка пісень, переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії — 2024, володарка світової нагороди WIBA-2022. Входить до трійки найпопулярніших світових виконавців Spotify Equal 2023.
Дмитро Зезюлін — лідер інді-попгурту LATEXFAUNA, вокаліст та автор пісень. Гурт здобув перемогу в номінації "Найкращий попгурт" премії YUNA.
Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фронтвумен гурту Go_A, який здобув п’яте місце на Євробаченні-2021 у Роттердамі.
Олег Псюк — співак, автор пісень. Лідер гуртів KALUSH і Kalush Orchestra, що переміг на Євробаченні-2022 у Турині.
Анна Свиридова — телерадіоведуча, програмна директорка радіо "П’ятниця", ведуча ютуб-проєкту "МузRoom".
Сергій Танчинець — співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ". Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, "Золота жар-птиця", M1 Music Awards, член журі Нацвідбору на Євробачення-2024.
Катя Царик — кінорежисерка, режисерка-постановниця музичних премій і шоу, сценаристка, кліпмейкерка. Нагороджена орденом "За заслуги" III ступеню.
Саша Чемеров — музикант, співак, сонграйтер, продюсер та поет. Співзасновник і музичний продюсер "Культурного Десанту".
Дмитро Шуров — засновник проєкту Pianoбой, автор пісень, рок-піаніст, кінокомпозитор, продюсер. Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення в 2022 і 2023 роках, володар трьох премій YUNA.
Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі (50 %) й глядачів (50 %).
Щоб проголосувати, треба зайти в застосунок Дія, у розділі "Сервіси" обрати "Опитування" і віддати свій голос за одного з 10 кандидатів.
Новий Кодекс поведінки учасників розробили для Євробачення-2025
У ЄМС зазначають, що згода дотримуватися Кодексу поведінки буде вимогою для акредитації на захід, Нові правила спрямовані на уникнення скандалів і підтримку цінностей єдності, різноманітності та інклюзії.
Усі залучені до заходу (виконавці, журналісти, члени делегацій) повинні будуть дотримуватися:
законів країни та міста — у 2025 році конкурс пройде у місті Базель, Швейцарія,
правил спілкування й поведінки,
чесної конкуренції.
Заборонено використовувати конкурс як інструмент, тому, ймовірно, використання політичних гасел або висловлення своїх поглядів, також буде заборонено.
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