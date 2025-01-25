Швейцарская группа Nemo, победившая на прошлогоднем Евровидении, отложила сроки концертного тура в Европе, в частности в Украине.
Главные тезисы
- Победители Евровидения-2024, группа Nemo, отложила концертный тур в Украине из-за задержки с выпуском нового альбома.
- Перенос концерта вызван тем, что музыканты хотят уделить время созданию лучшей работы и музыке.
- Певцы Nemo предполагают перенос концерта в Киеве на декабрь 2025 года, официальную дату они обещают объявить позже.
Что известно о переносе концертного тура победителей Евровидения-2024
В июле 2024 года певцы Nemo сообщили о намерениях провести концертный тур по Европе и среди прочего выступить в Киеве.
Они должны выступить в столичном клубе Atlas в марте 2025 года.
В рамках турне планировалось представить новый альбом и уже ставшие хитами песни, в частности, триумфальную песню Евровидения "The Code".
Однако пока певцы на собственной странице в Instagram сообщили о переносе концертного тура.
При этом были обновлены даты выступления во многих европейских городах, однако о выступлении в Киеве не было ни одного упоминания.
Пользователи сети предполагают, что концерт в украинской столице может пройти в декабре 2025 года.
Сами певцы пообещали объявить дату выступления в Украине позже.
Причиной перенесения концертного тура стала задержка с выпуском нового альбома.
Из-за задержек с завершением будущего альбома Nemo решили взять паузу в концертной деятельности.
Что известно о победителях Евровидения-2024
Победители "Евровидения-2024" Nemo собрали самых ярких участников песенного конкурса в клипе на песню "Eurostar". Слушатели не скрывают своего восторга новой работой артистов.
Как признаются сами же музыканты, песня родилась после летнего путешествия в Париж и Лондон, поэтому съемки решили провести в столице Великобритании.
Следует обратить внимание на то, что в съемках новой видеоработы принимали участие и другие участники шоу.
Да, в отдельных моментах можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil.
Также в клипе засветились представительница Польши Luna, певец из Финляндии Windows95Man, литовец Сильвестер Белт и исполнительница из Ирландии Bambie Thug.
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