Победители Евровидения-2024 отложили концерт в Украине — в чем причина
Категория
Шоу-бизнес
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Победители Евровидения-2024 отложили концерт в Украине — в чем причина

Nemo
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Источник:  online.ua

Швейцарская группа Nemo, победившая на прошлогоднем Евровидении, отложила сроки концертного тура в Европе, в частности в Украине.

Главные тезисы

  • Победители Евровидения-2024, группа Nemo, отложила концертный тур в Украине из-за задержки с выпуском нового альбома.
  • Перенос концерта вызван тем, что музыканты хотят уделить время созданию лучшей работы и музыке.
  • Певцы Nemo предполагают перенос концерта в Киеве на декабрь 2025 года, официальную дату они обещают объявить позже.

Что известно о переносе концертного тура победителей Евровидения-2024

В июле 2024 года певцы Nemo сообщили о намерениях провести концертный тур по Европе и среди прочего выступить в Киеве.

Они должны выступить в столичном клубе Atlas в марте 2025 года.

В рамках турне планировалось представить новый альбом и уже ставшие хитами песни, в частности, триумфальную песню Евровидения "The Code".

Однако пока певцы на собственной странице в Instagram сообщили о переносе концертного тура.

При этом были обновлены даты выступления во многих европейских городах, однако о выступлении в Киеве не было ни одного упоминания.

Пользователи сети предполагают, что концерт в украинской столице может пройти в декабре 2025 года.

Сами певцы пообещали объявить дату выступления в Украине позже.

Причиной перенесения концертного тура стала задержка с выпуском нового альбома.

Из-за задержек с завершением будущего альбома Nemo решили взять паузу в концертной деятельности.

С тяжелым сердцем объявляю о переносе моего тура по Европе в этом году. Даты перенесли на конец октября и декабрь. Я знаю, как сильно вы все ждали этого. Я понимаю, что эта новость может разочаровать вас, и я прошу прощения за все неудобства. Большие вещи требуют времени. Если я не уделю достаточно времени для новой музыки, у нее не будет шанса стать замечательной. Следующие несколько месяцев я посвящу музыке и миру. Я хочу создать лучшую работу, которая когда-либо была, — сообщили певцы.

Что известно о победителях Евровидения-2024

Победители "Евровидения-2024" Nemo собрали самых ярких участников песенного конкурса в клипе на песню "Eurostar". Слушатели не скрывают своего восторга новой работой артистов.

Как признаются сами же музыканты, песня родилась после летнего путешествия в Париж и Лондон, поэтому съемки решили провести в столице Великобритании.

Следует обратить внимание на то, что в съемках новой видеоработы принимали участие и другие участники шоу.

Да, в отдельных моментах можно увидеть украинскую певицу Jerry Heil.

Также в клипе засветились представительница Польши Luna, певец из Финляндии Windows95Man, литовец Сильвестер Белт и исполнительница из Ирландии Bambie Thug.

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