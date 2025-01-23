Евровидение-2025. В Украине определили порядок выступлений финалистов Нацотбора
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Шоу-бизнес
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Евровидение-2025. В Украине определили порядок выступлений финалистов Нацотбора

Євровидение
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Источник:  Суспільне. Культура

Общественная речь 23 января провела жеребьевку, которая определила порядок выступлений финалистов Национального отбора на "Евровидение-2025" и презентовала их песни.

Главные тезисы

  • Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 в Украине определен жеребьевкой 23 января.
  • Финал нацотбора состоится 8 февраля 2025 года, победитель будет выбран по результатам голосования жюри и зрителей.
  • 69-й песенный конкурс Евровидения-2025 пройдет в швейцарском городе Базель, участвуют 38 стран, включая победителей предыдущего года и страны Большой пятерки.

Определен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2025

Финал нацотбора пройдет 8 февраля 2025 года. Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора, который будет представлять Украину на "Евровидении-2025", определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Порядок выступления финалистов:

  1. Влад Шериф — Wind of change

  2. Абие — "Дом"

  3. MOLODI — my sea

  4. Future Culture — Waste My Time

  5. Маша Кондратенко — No Time to Cry

  6. KHAYAT — HONOR

  7. FIINKA — "Культура"

  8. KRYLATA — STAY TRUE

  9. Ziferblat — Bird of Pray

  10. ДК Энергетик — "Соль"

Финалисты Нацотбора Евровидения-2025

1.Влад Шериф — Wind of change

2.Абие — "Дом"

3. MOLODI — my sea

4. Future Culture — Waste My Time

5. Маша Кондратенко — No Time to Cry

6. KHAYAT — HONOR

7. FIINKA — "Культура"

8. KRYLATA — STAY TRUE

9. Ziferblat — Bird of Pray

10. ДК Энергетик — "Соль"

Детали о шоу

Глава делегации Украины на "Евровидении Оксана Скибинская" отметила, что после сбоя в работе "Действия" во время голосования за победителя Нацвибора-2024 сделали выводы. Теперь предлагают альтернативный способ голосования.

Герман Ненов, креативный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 от STARLIGHT PRODUCTION анонсировал, что в этом году "будет не Нацотбор, а полноценное украинское Евровидение".

Ведущих на этот раз будет три, однако имена их пока не разглашает.

По результатам голосования в приложении "Действие" к жюри Национального отбора на Евровидение-2025 выбрали Джамалу певицу, победительницу Евровидения-2016, Сергея Танчинца музыканта, продюсера и лидера рок-группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ", а также Екатерину Павленко, A.

О Евровидении-2025

69-й песенный конкурс Евровидения состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году. Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle после победы швейцарского участника Nemo с песней The Code на Евровидении-2024.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах.

В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Великой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победившая страна предыдущего года — Швейцария.

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