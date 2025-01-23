Евровидение-2025. В Украине определили порядок выступлений финалистов Нацотбора

Общественная речь 23 января провела жеребьевку, которая определила порядок выступлений финалистов Национального отбора на "Евровидение-2025" и презентовала их песни.
Главные тезисы
- Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 в Украине определен жеребьевкой 23 января.
- Финал нацотбора состоится 8 февраля 2025 года, победитель будет выбран по результатам голосования жюри и зрителей.
- 69-й песенный конкурс Евровидения-2025 пройдет в швейцарском городе Базель, участвуют 38 стран, включая победителей предыдущего года и страны Большой пятерки.
Определен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2025
Финал нацотбора пройдет 8 февраля 2025 года. Как и в предыдущие годы, победитель или победитель отбора, который будет представлять Украину на "Евровидении-2025", определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Порядок выступления финалистов:
Влад Шериф — Wind of change
Абие — "Дом"
MOLODI — my sea
Future Culture — Waste My Time
Маша Кондратенко — No Time to Cry
KHAYAT — HONOR
FIINKA — "Культура"
KRYLATA — STAY TRUE
Ziferblat — Bird of Pray
ДК Энергетик — "Соль"
1.Влад Шериф — Wind of change
2.Абие — "Дом"
3. MOLODI — my sea
4. Future Culture — Waste My Time
5. Маша Кондратенко — No Time to Cry
6. KHAYAT — HONOR
7. FIINKA — "Культура"
8. KRYLATA — STAY TRUE
9. Ziferblat — Bird of Pray
10. ДК Энергетик — "Соль"
Детали о шоу
Глава делегации Украины на "Евровидении Оксана Скибинская" отметила, что после сбоя в работе "Действия" во время голосования за победителя Нацвибора-2024 сделали выводы. Теперь предлагают альтернативный способ голосования.
Герман Ненов, креативный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 от STARLIGHT PRODUCTION анонсировал, что в этом году "будет не Нацотбор, а полноценное украинское Евровидение".
Ведущих на этот раз будет три, однако имена их пока не разглашает.
О Евровидении-2025
69-й песенный конкурс Евровидения состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году. Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle после победы швейцарского участника Nemo с песней The Code на Евровидении-2024.
В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах.
В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Великой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победившая страна предыдущего года — Швейцария.
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