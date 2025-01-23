Євробачення-2025. В Україні визначили порядок виступів фіналістів Нацвідбору

Суспільне Мовлення 23 січня провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2025", та презентувало їхні пісні.
Головні тези:
- Жеребкування в Україні визначило порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 та презентувало їхні пісні.
- Визначено, що фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року, переможця визначать за результатами голосування журі й глядачів.
- 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у місті Базель у 2025 році з участю 38 країн, включаючи переможців попереднього року та країни Великої п’ятірки.
Визначено порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", визначать за результатами голосування журі й глядачів.
Порядок виступу фіналістів:
Влад Шериф – Wind of change
Абіє – "Дім"
MOLODI – my sea
Future Culture – Waste My Time
Маша Кондратенко – No Time to Cry
KHAYAT – HONOR
FIЇNKA – "Культура"
KRYLATA – STAY TRUE
Ziferblat – Bird of Pray
ДК Енергетик – "Сіль"
1.Влад Шериф – Wind of change
2.Абіє – "Дім"
3. MOLODI – my sea
4. Future Culture – Waste My Time
5. Маша Кондратенко – No Time to Cry
6. KHAYAT – HONOR
7. FIЇNKA – "Культура"
8. KRYLATA – STAY TRUE
9. Ziferblat – Bird of Pray
10. ДК Енергетик – "Сіль"
Деталі про шоу
Голова делегації України на "Євробаченні Оксана Скибінська, зазначила, що після збою в роботі "Дії" під час голосування за переможця Нацвібору-2024 року зробили висновки. Тепер пропонують альтернативний спосіб голосування.
Герман Нєнов, креативний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2025" від STARLIGHT PRODUCTION анонсував, що цьогоріч "буде не Нацвідбір, а повноцінне українське Євробачення".
Ведучих цього разу буде троє, проте імена їх поки не розголошує.
Про Євробачення-2025
69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році. Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги швейцарського учасника Nemo з піснею "The Code" на Євробаченні-2024.
У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах.
До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-переможниця попереднього року — Швейцарія.
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