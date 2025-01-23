Євробачення-2025. В Україні визначили порядок виступів фіналістів Нацвідбору
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Євробачення-2025. В Україні визначили порядок виступів фіналістів Нацвідбору

Євробачення
Джерело:  Суспільне. Культура

Суспільне Мовлення 23 січня провело жеребкування, яке визначило порядок виступів фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2025", та презентувало їхні пісні.

Головні тези:

  • Жеребкування в Україні визначило порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025 та презентувало їхні пісні.
  • Визначено, що фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року, переможця визначать за результатами голосування журі й глядачів.
  • 69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у місті Базель у 2025 році з участю 38 країн, включаючи переможців попереднього року та країни Великої п’ятірки.

Визначено порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого 2025 року. Як і в попередні роки, переможця або переможницю відбору, що представлятиме Україну на "Євробаченні-2025", визначать за результатами голосування журі й глядачів.

Порядок виступу фіналістів:

  1. Влад Шериф – Wind of change

  2. Абіє – "Дім"

  3. MOLODI – my sea

  4. Future Culture – Waste My Time

  5. Маша Кондратенко – No Time to Cry

  6. KHAYAT – HONOR

  7. FIЇNKA – "Культура"

  8. KRYLATA – STAY TRUE

  9. Ziferblat – Bird of Pray

  10. ДК Енергетик – "Сіль"

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2025

1.Влад Шериф – Wind of change

2.Абіє – "Дім"

3. MOLODI – my sea

4. Future Culture – Waste My Time

5. Маша Кондратенко – No Time to Cry

6. KHAYAT – HONOR

7. FIЇNKA – "Культура"

8. KRYLATA – STAY TRUE

9. Ziferblat – Bird of Pray

10. ДК Енергетик – "Сіль"

Деталі про шоу

Голова делегації України на "Євробаченні Оксана Скибінська, зазначила, що після збою в роботі "Дії" під час голосування за переможця Нацвібору-2024 року зробили висновки. Тепер пропонують альтернативний спосіб голосування.

Герман Нєнов, креативний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2025" від STARLIGHT PRODUCTION анонсував, що цьогоріч "буде не Нацвідбір, а повноцінне українське Євробачення".

Ведучих цього разу буде троє, проте імена їх поки не розголошує.

За результатами голосування у застосунку "Дія "до журі Національного відбору на Євробачення-2025 обрали Джамалу співачку, переможницю Євробачення-2016, Сергія Танчинця музиканта, продюсера та лідера рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", а також Катерину Павленко, фронтвумен гурту Go_A.

Про Євробачення-2025

69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель у 2025 році. Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали — на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги швейцарського учасника Nemo з піснею "The Code" на Євробаченні-2024.

У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах.

До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів. Окрім того, до фіналу автоматично потраплять представники країн "Великої п’ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-переможниця попереднього року — Швейцарія.

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