Євробачення-2025 — хто став ведучими фіналу Нацвідбору в Україні

Суспільне Мовлення 29 січня оголосило ведучих Національного відбору на Євробачення-2025. Ними стали телеведуча та ведуча Євробачення-2005 в Києві Марія Єфросиніна, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Суспільне назвало ведучих Нацвідбору на Євробачення-2025

8 лютого у фіналі Національного відбору зіркова трійка ведучих працюватиме як разом на головній сцені, так і окремими парами в різних зонах локації.

Анна Тульєва

Вести передшоу Нацвідбору на Євробачення-2025 буде Анна Тульєва, ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Також Аня долучиться до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться у зірковому грінрумі.

Трансляція вечора Євробачення розпочнеться о 18:00 з передшоу Національного відбору та фіналу — о 18:30. Суспільне Мовлення транслюватиме Національний відбір на Євробачення-2025 на телеканалі та сайті Суспільне Культура, ютуб-каналі Євробачення Україна, фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, а також на сайті Євробачення в Україні.​ Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення — Радіо Промінь.

Тімур Мірошниченко

Незмінний ведучий Нацвідборів та офіційний «голос» Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко поділився, що особливо радий долучитися до Нацвідбору у 20-ий рік своєї роботи над конкурсом.

Звісно, для мене честь в мій ювілейний рік роботи на пісенному конкурсі Євробачення знову бути на сцені Нацвідбору. І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал. Адже ще на першій зустрічі з креативним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2025 від STARLIGHT PRODUCTION Германом Нєновим я сказав, що нарешті наш відбір буде таким, про який я мріяв усі 20 років роботи на Євробаченні. Поширити

Марія Єфросиніна

Своєю чергою Марія Єфросиніна зазначила, що Євробачення у її професійній історії займає особливе місце:

2005 рік. Сто пʼятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шильком (DJ Паша). Я досі фізично пам’ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу — це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення — любов! Назавжди!

Василь Байдак

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025: що відомо

Переможця Національного відбору та представника України на Євробаченні-2025 визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту 8 лютого.

До журі Нацвідбору-2025, за результатами голосування у застосунку Дія, обрали співачку, переможницю Євробачення-2016 Джамалу; музиканта, продюсера, лідера рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко. Поширити

69-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал Євробачення відбудеться у суботу, 17 травня, а півфінали — 13 та 15 травня 2025 року.

Конкурс пройде на арені St. Jakobshalle після перемоги Nemo з піснею «The Code» на Євробаченні-2024.

Відповідно, 38 країн візьмуть участь у конкурсі, 32 з яких змагатимуться у півфіналах. У великому фіналі до 20 переможців півфіналів доєднаються представники країн «Великої п’ятірки»: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також минулорічна країна-переможниця Швейцарія.