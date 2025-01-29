Евровидение-2025 — кто стал ведущими финала Нацотбора в Украине

“Суспільне Мовлення” 29 января объявила ведущих Национального отбора на Евровидение-2025. Ими стали телеведущая и ведущая Евровидения-2005 в Киеве Мария Ефросинина, официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

“Суспільне” назвало ведущих Нацотбора на Евровидение-2025

8 февраля в финале Национального отбора звездная тройка ведущих будет работать как вместе на главной сцене, так и отдельными парами в разных зонах локации.

Анна Тульева

Вести передшоу Нацотбора на Евровидение-2025 будет Анна Тульева , ведущая видеоблога Евровидения Украина. Также Аня присоединится к ведущим бэкстейджам, которые в этом году появятся в звездном гринруме.

Трансляция вечера Евровидение начнется в 18:00 с передшоу Национального отбора и финала — в 18:30. Трансляцию также можно будет слушать на волнах официального партнера Евровидения — “Суспільне”. Трансляцию также можно будет слушать Радио Луч.

Тимур Мирошниченко

Неизменный ведущий Нацотборов и официальный «голос» Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко поделился, что особенно рад присоединиться к Нацотбору в 20-й год своей работы над конкурсом.

Конечно, для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе Евровидения снова быть на сцене Нацотбора. И я с большим трепетом ожидаю финал этого года. что наконец наш отбор будет таким, о котором я мечтал все 20 лет работы на Евровидении. Поделиться

Мария Ефросинина

В свою очередь Мария Ефросинина отметила, что Евровидение в ее профессиональной истории занимает особое место:

2005 год. Сто пятьдесят миллионов зрителей включили трансляцию юбилейного 50 песенного конкурса Евровидения вживую из Киева, ведущими которого стала наша пара с Павлом Шилько (DJ Паша). До сих пор физически помню свои волнения и эмоции, которые мне подарил этот опыт. Быть частью такого грандиозного шоу — это, без преувеличения, мечта. И часть моей профессиональной истории. Вот почему Евровидение — любовь! Навсегда!

Василий Байдак

Финал Нацотбора на Евровидение-2025: что известно

Победителя Национального отбора и представителя Украины на Евровидении-2025 определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта 8 февраля.

В жюри Нацотбора-2025, по результатам голосования в приложении Действия, избрали певицу, победительницу Евровидения-2016 Джамалу; музыканта, продюсера, лидера рок-группы «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» Сергея Танчинца и фронтвумен группы Go_A Екатерину Павленко. Поделиться

69-й песенный конкурс Евровидение пройдет в швейцарском городе Базель. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая 2025 года.

Конкурс пройдет на арене St. Jakobshalle после победы Nemo с песней The Code на Евровидении-2024.

Соответственно, 38 стран примут участие в конкурсе, 32 из которых будут соревноваться в полуфиналах. В большом финале к 20 победителям полуфиналов присоединятся представители стран «Большой пятерки»: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также прошлогодняя страна-победительница Швейцария.