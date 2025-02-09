Евровидение-2025. Как украинские звезды оценили Нацотбор

Вечером 8 февраля в Украине отгремел Национальный отбор на Евровидение-2025. Победу одержала группа Ziferblat, которая и представит страну на песенном конкурсе. Однако, как оказалось, не всем артистам и звездам понравился финал Нацотбора.
Главные тезисы
- Некоторые украинские звезды выразили недовольство процессом отбора участников и результатами Национального отбора.
- Своими мыслями поделились Андрей Данилко, Кристина Соловой и Алина Доротюк.
Украинские звезды поделились своими впечатлениями после Нацотбора
Как известно, сразу десять конкурсантов представили свои номера, однако только группа Ziferblat получила максимальное количество баллов от жюри и зрителей.
Кажется, такое развитие событий не очень понравилось украинскому певцу Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки.
Как известно, он ранее представлял Украину на Евровидении и занял второе место с хитом Dancing Lasha Tumbai.
Более того, в 2016—2020, 2024 годах певец был членом жюри шоу украинского Национального отбора на Песенный конкурс "Евровидение".
На его призыв сразу откликнулись некоторые украинские звезды.
К примеру, певица Кристина Соловий написала: "Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как моя беседа с Машей Ефросининой".
Свое недовольство также не скрывает журналистка Алина Доротюк. Она откровенно призналась, что впервые в жизни не знала, за кого голосовать.
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