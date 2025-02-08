Евровидение-2025. В Украине определили победителя Нацотбора

Группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025. Группа с песней Bird of Pray собрала 19 баллов от зрителей и жюри.
Главные тезисы
- Группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025 с песней Bird of Pray, набрав 19 баллов на Нацотборе.
- Финал Евровидения-2025 пройдет в Швейцарии 17 мая с участием 38 стран, включая участников полуфиналов и автоматических участников.
Ziferblat выиграл украинский Нацотбор Евровидения-2025
Ziferblat победили в финале национального отбора на "Евровидении-2025". Они представят Украину на конкурсе, который состоится в Швейцарии.
Группа получила 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.
В этом году жюри Нацотбора в составе Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко присудило 10 баллов певцу KHAYAT.
Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.
Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.
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