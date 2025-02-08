Евровидение-2025. В Украине определили победителя Нацотбора
Категория
Шоу-бизнес
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Евровидение-2025. В Украине определили победителя Нацотбора

Евровидение 2025
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Источник:  Суспільне. Культура

Группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025. Группа с песней Bird of Pray собрала 19 баллов от зрителей и жюри.

Главные тезисы

  • Группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025 с песней Bird of Pray, набрав 19 баллов на Нацотборе.
  • Финал Евровидения-2025 пройдет в Швейцарии 17 мая с участием 38 стран, включая участников полуфиналов и автоматических участников.

Ziferblat выиграл украинский Нацотбор Евровидения-2025

Ziferblat победили в финале национального отбора на "Евровидении-2025". Они представят Украину на конкурсе, который состоится в Швейцарии.

Группа получила 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.

В этом году жюри Нацотбора в составе Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко присудило 10 баллов певцу KHAYAT.

Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.

В конкурсе примут участие 38 стран, из которых 32 будут соревноваться в полуфиналах. В финал попадут около 20 победителей полуфиналов. Кроме того, в финал автоматически попадут представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также победительница предыдущего года — Швейцария.

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