Евровидение-2025. В Украине определили победителя Нацотбора

Группа Ziferblat представит Украину на Евровидении-2025. Группа с песней Bird of Pray собрала 19 баллов от зрителей и жюри.

Ziferblat выиграл украинский Нацотбор Евровидения-2025

Ziferblat победили в финале национального отбора на "Евровидении-2025". Они представят Украину на конкурсе, который состоится в Швейцарии.

Группа получила 9 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей.

В этом году жюри Нацотбора в составе Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко присудило 10 баллов певцу KHAYAT.

Напомним, что 69-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в швейцарском городе Базель в 2025 году, поскольку в Швеции победили Nemo с песней The Code.

Гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 17 мая, а полуфиналы — на 13 и 15 мая. Событие пройдет на арене St. Jakobshalle.