Нацотбор на "Евровидение-2025" — где и когда смотреть финал

8 февраля в 18:30 состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Насладиться трансляцией можно будет сразу на нескольких ресурсах.

Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже сегодня

Жюри конкурса и зрители уже в этот вечер будут выбирать представителя Украины на Евровидение.

За победу будут бороться: FIINKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat.

Стоит отметить, что многие украинцы впервые услышат творчество этих артистов, поэтому для исполнителей это отличный шанс заявить о себе на родине, а затем, возможно, и на международной арене.

Трансляция финала шоу стартует 18:30 в субботу, 8 февраля. Кроме того, за полчаса до этого в эфире зрители смогут увидеть предшоу, в котором покажут подготовку участников и их команд к финалу.

Где смотреть трансляцию Нацотбора на Евровидение-2025: