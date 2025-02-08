Нацотбор на "Евровидение-2025" — где и когда смотреть финал

8 февраля в 18:30 состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Насладиться трансляцией можно будет сразу на нескольких ресурсах.
Главные тезисы
- Участники нацотбора будут бороться за возможность представлять Украину на Евровидении.
- Это отличный шанс для артистов привлечь внимание зрителей в Украине и за ее пределами.
Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже сегодня
Жюри конкурса и зрители уже в этот вечер будут выбирать представителя Украины на Евровидение.
За победу будут бороться: FIINKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat.
Стоит отметить, что многие украинцы впервые услышат творчество этих артистов, поэтому для исполнителей это отличный шанс заявить о себе на родине, а затем, возможно, и на международной арене.
Трансляция финала шоу стартует 18:30 в субботу, 8 февраля. Кроме того, за полчаса до этого в эфире зрители смогут увидеть предшоу, в котором покажут подготовку участников и их команд к финалу.
Где смотреть трансляцию Нацотбора на Евровидение-2025:
на телеканале "Суспільне” и других диджитал-платформах "Суспільного"
на YouTube "Евровидение Украина" с эксклюзивным бекстейджем от Анны Тульевой
на "Радіо Промінь" с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой
на платформе Киевстар ТВ
в приложении "Дія".
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