Нацотбор на "Евровидение-2025" — где и когда смотреть финал
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Нацотбор на "Евровидение-2025" — где и когда смотреть финал

Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже сегодня
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Источник:  online.ua

8 февраля в 18:30 состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2025. Насладиться трансляцией можно будет сразу на нескольких ресурсах.

Главные тезисы

  • Участники нацотбора будут бороться за возможность представлять Украину на Евровидении.
  • Это отличный шанс для артистов привлечь внимание зрителей в Украине и за ее пределами.

Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже сегодня

Жюри конкурса и зрители уже в этот вечер будут выбирать представителя Украины на Евровидение.

За победу будут бороться: FIINKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat.

Стоит отметить, что многие украинцы впервые услышат творчество этих артистов, поэтому для исполнителей это отличный шанс заявить о себе на родине, а затем, возможно, и на международной арене.

Трансляция финала шоу стартует 18:30 в субботу, 8 февраля. Кроме того, за полчаса до этого в эфире зрители смогут увидеть предшоу, в котором покажут подготовку участников и их команд к финалу.

Где смотреть трансляцию Нацотбора на Евровидение-2025:

  • на телеканале "Суспільне” и других диджитал-платформах "Суспільного"

  • на YouTube "Евровидение Украина" с эксклюзивным бекстейджем от Анны Тульевой

  • на "Радіо Промінь" с комментариями Дмитрия Захарченко и Анны Заклецкой

  • на платформе Киевстар ТВ

  • в приложении "Дія".

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