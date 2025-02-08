Нацвідбір на "Євробачення-2025" — де та коли дивитися фінал

8 лютого, о 18:30, відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Насолодитися трансляцією можна буде одразу на кількох ресурсах.

Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться уже сьогодні

Журі конкурсу та глядачі уже цього вечора будуть обирати представника України на Євробачення.

За перемогу будуть боротися: FIЇNKA, Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абіє, ДК Енергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat.

Варто зазначити, що чимало українців вперше почують творчість цих артистів, тому для виконавців це чудовий шанс заявити про себе на батьківщині, а потім, можливо, і на міжнародній арені.

Трансляція фіналу шоу стартує 18:30 в суботу, 8 лютого. Окрім того, за пів години до цього в етері глядачі зможуть побачити передшоу, в якому покажуть підготовку учасників та їхніх команд до фіналу.

Де дивитися трансляцію Нацвідбору на Євробачення-2025: