Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Дантес зачарував мережу новим звучанням пісні Ірини Білик "Одинокая"

Володимир Дантес
Джерело:  online.ua

Популярний український співак Володимир Дантес випустив новий ліричний трек, переспівавши композицію Ірини Білик "Одинокая" та підкорив ним користувачів мережі.

Головні тези:

  • Володимир Дантес випустив новий ліричний трек, переспівавши пісню “Одинокая” від Ірини Білик.
  • Співак розповів, що пісня для нього стала зверненням Білик до себе самої у минулому.
  • Шанувальники високо оцінили нову версію пісні Дантеса та відзначили її проникливість та чуттєвість.

Як звучання отримала пісня Білик "Одинокая" у виконанні Дантеса

Новий трек Дантеса вийшов 24 січня на усіх стримінгових платформах, а кліп доступний для перегляду на на YouTube.

На своій сторінці в Instagram співак розповів, що захотів переспівати композицію відомої української співачки, яка вийшла ще 28 років тому.

Дантес підкреслив, що проаналізував пісню і дійшов висновку, що вона стала таким собі зверненням Білик до себе самої у минулому.

Він вважає, що жіночі пісні і виконанні чоловіків стають більш драматичним, тому вирішив переспівати ліричну композицію про кохання.

Ця пісня вийшла 1997 році. Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самої себе в минулому. І, на жаль, доросла дівчина досі самотня. Дуже давно помітив, багато пісень "жіночих" у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати "Одинокая". Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це, — підкреслює Дантес.

Як відреагували шанувальники

Шанувальники виконавця таки відчули його захоплення цією піснею. Вони високо оцінили нову версію Володимира та зазначили, що у його виконанні вона дуже прониклива і чуттєва:

  • "Ніжно. Хочеться розтанути в пісні. Дантес — неперевершений!"

  • "Наскільки ж це гарно у виконанні Вови. В мене мурашки просто, до глибини душі, дякую"

  • "Як це ніжно, проникливо, браво"

  • "Неочікувано, пісня дуже гарна, в саме серденько. Дякую Вові та команді!"

  • "Вау! Це неймовірно! Дуже неочікуваний фінал! Але так яскраво і потужно!"

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