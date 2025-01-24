Популярний український співак Володимир Дантес випустив новий ліричний трек, переспівавши композицію Ірини Білик "Одинокая" та підкорив ним користувачів мережі.
Головні тези:
- Володимир Дантес випустив новий ліричний трек, переспівавши пісню “Одинокая” від Ірини Білик.
- Співак розповів, що пісня для нього стала зверненням Білик до себе самої у минулому.
- Шанувальники високо оцінили нову версію пісні Дантеса та відзначили її проникливість та чуттєвість.
Як звучання отримала пісня Білик "Одинокая" у виконанні Дантеса
Новий трек Дантеса вийшов 24 січня на усіх стримінгових платформах, а кліп доступний для перегляду на на YouTube.
На своій сторінці в Instagram співак розповів, що захотів переспівати композицію відомої української співачки, яка вийшла ще 28 років тому.
Дантес підкреслив, що проаналізував пісню і дійшов висновку, що вона стала таким собі зверненням Білик до себе самої у минулому.
Він вважає, що жіночі пісні і виконанні чоловіків стають більш драматичним, тому вирішив переспівати ліричну композицію про кохання.
Як відреагували шанувальники
Шанувальники виконавця таки відчули його захоплення цією піснею. Вони високо оцінили нову версію Володимира та зазначили, що у його виконанні вона дуже прониклива і чуттєва:
"Ніжно. Хочеться розтанути в пісні. Дантес — неперевершений!"
"Наскільки ж це гарно у виконанні Вови. В мене мурашки просто, до глибини душі, дякую"
"Як це ніжно, проникливо, браво"
"Неочікувано, пісня дуже гарна, в саме серденько. Дякую Вові та команді!"
"Вау! Це неймовірно! Дуже неочікуваний фінал! Але так яскраво і потужно!"
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