Як звучання отримала пісня Білик "Одинокая" у виконанні Дантеса

Новий трек Дантеса вийшов 24 січня на усіх стримінгових платформах, а кліп доступний для перегляду на на YouTube.

На своій сторінці в Instagram співак розповів, що захотів переспівати композицію відомої української співачки, яка вийшла ще 28 років тому.

Дантес підкреслив, що проаналізував пісню і дійшов висновку, що вона стала таким собі зверненням Білик до себе самої у минулому.

Він вважає, що жіночі пісні і виконанні чоловіків стають більш драматичним, тому вирішив переспівати ліричну композицію про кохання.

Ця пісня вийшла 1997 році. Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самої себе в минулому. І, на жаль, доросла дівчина досі самотня. Дуже давно помітив, багато пісень "жіночих" у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той хто ображає або навпаки вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати "Одинокая". Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це, — підкреслює Дантес. Поширити

Як відреагували шанувальники

Шанувальники виконавця таки відчули його захоплення цією піснею. Вони високо оцінили нову версію Володимира та зазначили, що у його виконанні вона дуже прониклива і чуттєва: