Пісню Кеті Перрі визнали найгіршою у 2024 році. У чому причина
Категорія
Культура
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Пісню Кеті Перрі визнали найгіршою у 2024 році. У чому причина

Кеті Перрі
Джерело:  Variety

Авторитетне американське видання Variety склало рейтинг найгірших композицій 2024 року, який очолив трек співачки Кеті Перрі "Woman's World". 

Головні тези:

  • Пісню Кеті Перрі “Woman's World” визнали найгіршою у 2024 році за рейтингом видання Variety.
  • Критику пісні Кеті Перрі викликала її співпраця з продюсером Dr. Luke, якому висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях.
  • Текст та кліп композиції 'Woman's World' суперечать одне одному, що спричинило хвилю критики від глядачів.
  • Пісня Кеті Перрі отримала негативний відгук також через застарілу ідею, яка сповіщає про повернення назад у 2014 рік.
  • Крім 'Woman's World', до антирейтингу пісень 2024 року увійшли композиції Ice Spice, Нікі Мінаж, ДжоДжо Сіва та інших виконавців.

Чому пісню Кеті Перрі "Woman's World" назвали найгіршою у 2024 році

Пісню Кеті Перрі "Woman's World", яка увійшла до альбому співачки "143", розкритикували у мережі одразу ж після виходу і випуску кліпу на неї.

Однією з ключових причин стала співпраця співачки з продюсером Dr. Luke, проти якого було висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях.

Кеті Перрі мала на меті створити феміністичну композицію, присвячену жінкам. У пісні йдеться про силу жінок, однак користувачі не оцінили нову роботу співачки.

Зокрема, велика кількість глядачів заявила про невідповідність тексту пісні і кліпу до неї. У кліпі артистка з’являється у кадрі напівоголеною, а при цьому співає про сильних, впливових та розумних жінок.

Окрім цього користувачі зазначили, що сама ідея пісні застаріла і повертає назад у 2014 рік.

Хто ще у війшов до антирейтингу пісень 2024 року

  • Кеті Перрі — "Woman's World"

  • Ice Spice — "Think U the Shit (Fart)"

  • Нікі Мінаж — "Big Foot"

  • ДжоДжо Сіва —  "Karma"

  • Каміла Кабельйо та Playboi Carter — "I Luv It" 

  • Tom MacDonald та  Ben Shapiro — "Facts"

  • Ye та Ty Dolla $ign — "Carnival"

  • Pitbull та Джон Бон Джові — "Now or Never"

  • Девід Гетта та OneRepublic — "I Don’t Wanna Wait"

  • Bailey Zimmerman — "New to Country"

  • Julia Fox — "Down the Drain"

  • Lisa та Rosalía — "New Woman"

  • Jason Derulo та Michael Buble — "Spicy Margarita"

  • Браян Келлі — "Kiss My Boots"

  • Meghan Trainor та T-Pain — "Been Like This"

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