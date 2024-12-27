Чому пісню Кеті Перрі "Woman's World" назвали найгіршою у 2024 році

Пісню Кеті Перрі "Woman's World", яка увійшла до альбому співачки "143", розкритикували у мережі одразу ж після виходу і випуску кліпу на неї.

Однією з ключових причин стала співпраця співачки з продюсером Dr. Luke, проти якого було висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях.

Кеті Перрі мала на меті створити феміністичну композицію, присвячену жінкам. У пісні йдеться про силу жінок, однак користувачі не оцінили нову роботу співачки.

Зокрема, велика кількість глядачів заявила про невідповідність тексту пісні і кліпу до неї. У кліпі артистка з’являється у кадрі напівоголеною, а при цьому співає про сильних, впливових та розумних жінок.

Окрім цього користувачі зазначили, що сама ідея пісні застаріла і повертає назад у 2014 рік.

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