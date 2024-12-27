Авторитетне американське видання Variety склало рейтинг найгірших композицій 2024 року, який очолив трек співачки Кеті Перрі "Woman's World".
Головні тези:
- Пісню Кеті Перрі “Woman's World” визнали найгіршою у 2024 році за рейтингом видання Variety.
- Критику пісні Кеті Перрі викликала її співпраця з продюсером Dr. Luke, якому висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях.
- Текст та кліп композиції 'Woman's World' суперечать одне одному, що спричинило хвилю критики від глядачів.
- Пісня Кеті Перрі отримала негативний відгук також через застарілу ідею, яка сповіщає про повернення назад у 2014 рік.
- Крім 'Woman's World', до антирейтингу пісень 2024 року увійшли композиції Ice Spice, Нікі Мінаж, ДжоДжо Сіва та інших виконавців.
Чому пісню Кеті Перрі "Woman's World" назвали найгіршою у 2024 році
Пісню Кеті Перрі "Woman's World", яка увійшла до альбому співачки "143", розкритикували у мережі одразу ж після виходу і випуску кліпу на неї.
Однією з ключових причин стала співпраця співачки з продюсером Dr. Luke, проти якого було висунуто звинувачення у сексуальних домаганнях.
Кеті Перрі мала на меті створити феміністичну композицію, присвячену жінкам. У пісні йдеться про силу жінок, однак користувачі не оцінили нову роботу співачки.
Зокрема, велика кількість глядачів заявила про невідповідність тексту пісні і кліпу до неї. У кліпі артистка з’являється у кадрі напівоголеною, а при цьому співає про сильних, впливових та розумних жінок.
Окрім цього користувачі зазначили, що сама ідея пісні застаріла і повертає назад у 2014 рік.
Хто ще у війшов до антирейтингу пісень 2024 року
Кеті Перрі — "Woman's World"
Ice Spice — "Think U the Shit (Fart)"
Нікі Мінаж — "Big Foot"
ДжоДжо Сіва — "Karma"
Каміла Кабельйо та Playboi Carter — "I Luv It"
Tom MacDonald та Ben Shapiro — "Facts"
Ye та Ty Dolla $ign — "Carnival"
Pitbull та Джон Бон Джові — "Now or Never"
Девід Гетта та OneRepublic — "I Don’t Wanna Wait"
Bailey Zimmerman — "New to Country"
Julia Fox — "Down the Drain"
Lisa та Rosalía — "New Woman"
Jason Derulo та Michael Buble — "Spicy Margarita"
Браян Келлі — "Kiss My Boots"
Meghan Trainor та T-Pain — "Been Like This"
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