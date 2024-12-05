Гурт "Жадан і Собаки" представив пісню "Дивні люди" — відео

Харківський рок-гурт "Жадан і Собаки" представив кліп "Дивні люди" про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне — про важливість віри.

Гурт "Жадан і Собаки" представив нову відеороботу

Премʼєра відбулася на YouTube-гурту.

Композиція "Дивні люди" була написана навесні 2024 року, коли частина гурту вже збиралась мобілізуватись до Сил оборони. Пісня увійшла до сьомого студійного альбому "Злий", що є для музикантів "дуже особистою, дорослою і неформатною" роботою. Поширити

Кліп зняв давній друг гурту, режисер Віктор Придувалов. Зйомки проходили в Києві, а Сергій Жадан записав свою частину у Харкові під час короткого візиту на студію.

“Дивні люди" — це історія про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне — про важливість віри. Віри в те, що ти робиш, що має для тебе сенс, за що ти завжди готовий відповісти, — поділились музиканти.

Гурт “Жадан і Собаки”

Гурт «Жадан і Собаки»: що відомо

«Жадан і Собаки» (до 2014 року — «Собаки в космосі») — український рок-гурт із Харкова, що виник у 2000 році. Колектив брав участь у фестивалях «Таврійські ігри», «Раз. Liv», «Музичний Острів», «5 озер», «Мазепа-Фест», «День Незалежності з Махном» та ін.

У 2007 році вийшов альбом-компіляція «Хор монгольських міліціонерів», для якого різні виконавці, у тому числі й «Собаки в космосі» записали пісні на вірші Сергія Жадана. З цього почалася їхня співпраця.

У 2008 гурт записав спільний з Сергієм Жаданом альбом «Спортивний клуб армії», до якого увійшли читання Жаданом власних віршів під акомпанемент музикантів гурту. Згодом співпраця продовжилася у вигляді спільних виступів (зокрема гастрольний тур 2011 року з виступами в Києві, Познані, Тюбінґені та Празі.

У березні 2012 року Сергій Жадан та «Собаки в космосі» презентували другу платівку, записану в співпраці — «Зброя пролетаріату», у якій колишні «романтичні балади та композиції з присмаком легкої сатири змінилися динамічнішим звучанням та гостросоціальною лірикою». Поширити

У 2014 році, внаслідок тісної співпраці Сергія Жадана з гуртом «Собаки у космосі», гурт дістав назву «Жадан і Собаки». З цією новою назвою гурт записав чотири альбоми: «Бийся за неї», «Пси», «Мадонна» та «Радіопромінь».

Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році гурт гастролював містами України та Європи, даючи благодійні концерти, проводячи аукціони та збираючи кошти на ЗСУ.