Гурт "Жадан і Собаки" представив пісню "Дивні люди" — відео

Харківський рок-гурт "Жадан і Собаки" представив кліп "Дивні люди" про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне — про важливість віри.
Головні тези:
- У гурту "Жадан і Собаки" прем'єра відео на пісню "Дивні люди" з альбому "Злий".
- Кліп розповідає історію про вибір, відповідальність та важливість віри.
- Гурт співпрацює з поетом Сергієм Жаданом та активно підтримує ЗСУ під час російського вторгнення в Україну.
Гурт "Жадан і Собаки" представив нову відеороботу
Премʼєра відбулася на YouTube-гурту.
Кліп зняв давній друг гурту, режисер Віктор Придувалов. Зйомки проходили в Києві, а Сергій Жадан записав свою частину у Харкові під час короткого візиту на студію.
“Дивні люди" — це історія про вибір, відповідальність, обов’язок, гіркоту, але головне — про важливість віри. Віри в те, що ти робиш, що має для тебе сенс, за що ти завжди готовий відповісти, — поділились музиканти.
Гурт «Жадан і Собаки»: що відомо
«Жадан і Собаки» (до 2014 року — «Собаки в космосі») — український рок-гурт із Харкова, що виник у 2000 році. Колектив брав участь у фестивалях «Таврійські ігри», «Раз. Liv», «Музичний Острів», «5 озер», «Мазепа-Фест», «День Незалежності з Махном» та ін.
У 2007 році вийшов альбом-компіляція «Хор монгольських міліціонерів», для якого різні виконавці, у тому числі й «Собаки в космосі» записали пісні на вірші Сергія Жадана. З цього почалася їхня співпраця.
У 2008 гурт записав спільний з Сергієм Жаданом альбом «Спортивний клуб армії», до якого увійшли читання Жаданом власних віршів під акомпанемент музикантів гурту. Згодом співпраця продовжилася у вигляді спільних виступів (зокрема гастрольний тур 2011 року з виступами в Києві, Познані, Тюбінґені та Празі.
У 2014 році, внаслідок тісної співпраці Сергія Жадана з гуртом «Собаки у космосі», гурт дістав назву «Жадан і Собаки». З цією новою назвою гурт записав чотири альбоми: «Бийся за неї», «Пси», «Мадонна» та «Радіопромінь».
Під час російського вторгнення в Україну у 2022 році гурт гастролював містами України та Європи, даючи благодійні концерти, проводячи аукціони та збираючи кошти на ЗСУ.
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