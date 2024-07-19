Христина Соловій розкрила правду про роман із Сергієм Жаданом — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Христина Соловій розкрила правду про роман із Сергієм Жаданом — відео

Соловій та Жадан
Джерело:  online.ua

Стосунки української співачки Христини Соловій та відомого письменника й музиканта Сергія Жадана доволі довго були у центрі уваги їхньої фанбази. Лише зараз артистка зізналася, як все насправді починалося.

Головні тези:

  • Закохані довго приховували стосунки, але коли про все стало відомо, Соловій стикнулася з хейтом.
  • Христина Соловій заперечує, що була коханкою Жадана та зруйнувала його родину
  • Наразі вони вже не у стосунках через появу нового чоловіка у житті співачки.
  • Соловій хоче залишитися у дружніх стосунках з Жаданом після завершення їхнього роману.

Соловій відреагувала на хейт у свій бік

Як зазначає співачка, доволі довго вони були змушені приховувати свій роман, тому про нього знало вкрай мало людей.

Однак коли все нарешті вийшло на поверхню, Христина почала помічати хейт у свій бік, однак успішно його ігнорувала.

Я розумію, що якщо я десь з'являюся з чоловіком, якого хочуть всі жінки в цій країні — розумні жінки — то в мене буде багато не те, щоб хейтерів, а просто жінок, які не бажають мені добра і не сприймають мене об'єктивно. Я ж такою й була — останньою бл*ддю, шльондрою, людиною, яка розбила сім'ю, хоча... Я не хочу говорити за Сергія. Він вибрав мовчання, і я це поважаю, — заявила артистка.

Соловій заперечує, що була коханкою Жадана

Артистка звернула увагу на те, що зараз її колишній, який долучився до лав ЗСУ, робить важливу справу, тому вона не хоче говорити зайвого.

Також Соловій зізналася, що хотіла б залишитися з ним у дружніх стосунках.

Мені ніколи не хотілося бути коханкою Жадана, й ініціатива цих стосунків завжди була від нього. Я ніколи й не була коханкою Жадана, — підкреслила співачка.

Фото: facebook.com/yuriiveres

Як уже згадувалося раніше, уперше чутки про роман Жадана та Соловій з'явилися весною 2023 року.

Згодом з’ясувалося, що це була правда, однак станом на сьогодні вони більше не пара.

Христина Соловій не приховує, що вона покохала іншого чоловіка, що і стало причиною для завершення їхньої історії кохання.

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