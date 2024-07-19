Кристина Соловий раскрыла правду о романе с Сергеем Жаданом — видео

Отношения украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя и музыканта Сергея Жадана довольно долго находились в центре внимания их фанбазы. Только сейчас артистка призналась, как все на самом деле начиналось.

Соловий отреагировала на хейт в свою сторону

Как отмечает певица, довольно долго они были вынуждены скрывать свой роман, поэтому о нем знало очень мало людей.

Однако когда все наконец-то вышло на поверхность, Кристина начала замечать хейт в свою сторону, однако успешно его игнорировала.

Я понимаю, что если я где-то появляюсь с мужчиной, которого хотят все женщины в этой стране — умные женщины — то у меня будет много не то, чтобы хейтеров, а просто женщин, которые не желают мне добра и не воспринимают меня. Я такой и была — последней бл***ю, прост***ткой, человеком, который разбил семью, хотя... Я не хочу говорить за Сергея. Он выбрал молчание, и я это уважаю, — заявила артистка. Поделиться

Соловий отрицает, что была любовницей Жадана

Артистка обратила внимание на то, что сейчас ее бывший, который присоединился к рядам ВСУ, делает важное дело, поэтому она не хочет говорить лишнего.

Также Соловий призналась, что хотела бы остаться с ним в дружеских отношениях.

Мне никогда не хотелось быть любовницей Жадана, и инициатива этих отношений всегда была от него. Я никогда и не была любовницей Жадана, — подчеркнула певица. Поделиться

Фото: facebook.com/yuriiveres

Как уже упоминалось ранее, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что это была правда, однако по состоянию на сегодняшний день они больше не пара.