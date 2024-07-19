Кристина Соловий раскрыла правду о романе с Сергеем Жаданом — видео

Отношения украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя и музыканта Сергея Жадана довольно долго находились в центре внимания их фанбазы. Только сейчас артистка призналась, как все на самом деле начиналось.
Главные тезисы
- Влюбленные долго скрывали отношения, но когда обо всем стало известно, Соловий столкнулась с хейтом.
- Кристина Соловий отрицает, что была любовницей Жадана и разрушила его семью.
- Сейчас они уже не в отношениях из-за появления нового мужчины в жизни певицы.
- Соловий хочет остаться в дружеских отношениях с Жаданом после завершения их романа.
Соловий отреагировала на хейт в свою сторону
Как отмечает певица, довольно долго они были вынуждены скрывать свой роман, поэтому о нем знало очень мало людей.
Однако когда все наконец-то вышло на поверхность, Кристина начала замечать хейт в свою сторону, однако успешно его игнорировала.
Соловий отрицает, что была любовницей Жадана
Артистка обратила внимание на то, что сейчас ее бывший, который присоединился к рядам ВСУ, делает важное дело, поэтому она не хочет говорить лишнего.
Также Соловий призналась, что хотела бы остаться с ним в дружеских отношениях.
Как уже упоминалось ранее, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года.
Впоследствии выяснилось, что это была правда, однако по состоянию на сегодняшний день они больше не пара.
Кристина Соловий не скрывает, что она полюбила другого мужчину, что и послужило причиной для завершения их истории любви.
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