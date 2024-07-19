Кристина Соловий раскрыла правду о романе с Сергеем Жаданом — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Кристина Соловий раскрыла правду о романе с Сергеем Жаданом — видео

Жадан и Соловий
Читати українською
Источник:  online.ua

Отношения украинской певицы Кристины Соловий и известного писателя и музыканта Сергея Жадана довольно долго находились в центре внимания их фанбазы. Только сейчас артистка призналась, как все на самом деле начиналось.

Главные тезисы

  • Влюбленные долго скрывали отношения, но когда обо всем стало известно, Соловий столкнулась с хейтом.
  • Кристина Соловий отрицает, что была любовницей Жадана и разрушила его семью.
  • Сейчас они уже не в отношениях из-за появления нового мужчины в жизни певицы.
  • Соловий хочет остаться в дружеских отношениях с Жаданом после завершения их романа.

Соловий отреагировала на хейт в свою сторону

Как отмечает певица, довольно долго они были вынуждены скрывать свой роман, поэтому о нем знало очень мало людей.

Однако когда все наконец-то вышло на поверхность, Кристина начала замечать хейт в свою сторону, однако успешно его игнорировала.

Я понимаю, что если я где-то появляюсь с мужчиной, которого хотят все женщины в этой стране — умные женщины — то у меня будет много не то, чтобы хейтеров, а просто женщин, которые не желают мне добра и не воспринимают меня. Я такой и была — последней бл***ю, прост***ткой, человеком, который разбил семью, хотя... Я не хочу говорить за Сергея. Он выбрал молчание, и я это уважаю, — заявила артистка.

Соловий отрицает, что была любовницей Жадана

Артистка обратила внимание на то, что сейчас ее бывший, который присоединился к рядам ВСУ, делает важное дело, поэтому она не хочет говорить лишнего.

Также Соловий призналась, что хотела бы остаться с ним в дружеских отношениях.

Мне никогда не хотелось быть любовницей Жадана, и инициатива этих отношений всегда была от него. Я никогда и не была любовницей Жадана, — подчеркнула певица.

Фото: facebook.com/yuriiveres

Как уже упоминалось ранее, впервые слухи о романе Жадана и Соловий появились весной 2023 года.

Впоследствии выяснилось, что это была правда, однако по состоянию на сегодняшний день они больше не пара.

Кристина Соловий не скрывает, что она полюбила другого мужчину, что и послужило причиной для завершения их истории любви.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Посвящение Жадану? Соловий заинтриговала новой песней "Камертон" — видео
Соловий
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады — фото
Музыкант и боец НГУ Сергей Жадан получил первые шевроны бригады

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?