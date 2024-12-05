Группа "Жадан и Собаки" представила песню "Странные люди" — видео

Харьковская рок-группа "Жадан и Собаки" представила клип "Странные люди" о выборе, ответственности, долге, горечи, но главное — о важности веры.

Группа "Жадан и Собаки" представила новую видеоработу

Премьера состоялась на YouTube-канале группы.

Композиция "Странные люди" была написана весной 2024 года, когда часть группы уже собиралась мобилизоваться в Сил обороны. Песня вошла в седьмой студийный альбом "Злой", являющийся для музыкантов "очень личной, взрослой и неформатной" работой. Поделиться

Клип снял старый друг группы, режиссер Виктор Придувалов. Съемки проходили в Киеве, а Сергей Жадан записал свою часть в Харькове во время краткого визита в студию.

"Странные люди" — это история о выборе, ответственности, долге, горечи, но главное — о важности веры. Веры в то, что ты делаешь, что имеет для тебя смысл, за что ты всегда готов ответить, — поделились музыканты.

Группа "Жадан и Собаки"

Группа «Жадан и Собаки»: что известно

«Жадан и Собаки» (до 2014 года — «Собаки в космосе») — украинская рок-группа из Харькова, возникшая в 2000 году. Коллектив принимал участие в фестивалях «Таврические игры», «Раз. Liv», «Музыкальный Остров», «5 озер», «Мазепа-Фест», «День Независимости с Махном» и другие.

В 2007 году вышел альбом-компиляция «Хор монгольских милиционеров», для которого разные исполнители, в том числе и «Собаки в космосе» записали песни на стихи Сергея Жадана. С этого началось их сотрудничество.

В 2008 группа записала общий с Сергеем Жаданом альбом «Спортивный клуб армии», в который вошли чтение Жаданом собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Сотрудничество продолжилось в виде совместных выступлений (в частности гастрольный тур 2011 года с выступлениями в Киеве, Познани, Тюбингене и Праге).

В марте 2012 года Сергей Жадан и «Собаки в космосе» презентовали вторую пластинку, записанную в сотрудничестве — «Оружие пролетариата», в которой бывшие «романтические баллады и композиции с привкусом легкой сатиры сменились более динамичным звучанием и остросоциальной лирикой». Поделиться

В 2014 году, в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой «Собаки в космосе», группа получила название «Жадан и Собаки». С этим новым названием группа записала четыре альбома: «Сражайся за нее», «Псы», «Мадонна» и «Радиолуч».

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году группа гастролировала по городам Украины и Европы, давая благотворительные концерты, проводя аукционы и собирая средства на ВСУ.