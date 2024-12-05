Группа "Жадан и Собаки" представила песню "Странные люди" — видео

Харьковская рок-группа "Жадан и Собаки" представила клип "Странные люди" о выборе, ответственности, долге, горечи, но главное — о важности веры.
Главные тезисы
- Группа “Жадан и Собаки” представила клип “Странные люди” о выборе, ответственности, долге и важности веры.
- Композиция вошла в седьмой студийный альбом “Злой” и является “очень личной, взрослой и неформатной” работой для музыкантов.
- Группа активно поддерживает ВСУ во время российского вторжения в Украину, проводя благотворительные мероприятия и собирая средства.
Группа "Жадан и Собаки" представила новую видеоработу
Премьера состоялась на YouTube-канале группы.
Клип снял старый друг группы, режиссер Виктор Придувалов. Съемки проходили в Киеве, а Сергей Жадан записал свою часть в Харькове во время краткого визита в студию.
"Странные люди" — это история о выборе, ответственности, долге, горечи, но главное — о важности веры. Веры в то, что ты делаешь, что имеет для тебя смысл, за что ты всегда готов ответить, — поделились музыканты.
Группа «Жадан и Собаки»: что известно
«Жадан и Собаки» (до 2014 года — «Собаки в космосе») — украинская рок-группа из Харькова, возникшая в 2000 году. Коллектив принимал участие в фестивалях «Таврические игры», «Раз. Liv», «Музыкальный Остров», «5 озер», «Мазепа-Фест», «День Независимости с Махном» и другие.
В 2007 году вышел альбом-компиляция «Хор монгольских милиционеров», для которого разные исполнители, в том числе и «Собаки в космосе» записали песни на стихи Сергея Жадана. С этого началось их сотрудничество.
В 2008 группа записала общий с Сергеем Жаданом альбом «Спортивный клуб армии», в который вошли чтение Жаданом собственных стихов под аккомпанемент музыкантов группы. Сотрудничество продолжилось в виде совместных выступлений (в частности гастрольный тур 2011 года с выступлениями в Киеве, Познани, Тюбингене и Праге).
В 2014 году, в результате тесного сотрудничества Сергея Жадана с группой «Собаки в космосе», группа получила название «Жадан и Собаки». С этим новым названием группа записала четыре альбома: «Сражайся за нее», «Псы», «Мадонна» и «Радиолуч».
Во время российского вторжения в Украину в 2022 году группа гастролировала по городам Украины и Европы, давая благотворительные концерты, проводя аукционы и собирая средства на ВСУ.
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