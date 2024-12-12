Гурт "Без обмежень" представив ліричну пісню "Якби" — відео

Вперше за півтора року відомий український гурт "Без обмежень" випустив ліричну композицію "Якби" та кліп до неї. Новий трек фронтмен колективу Сергій Танчинець присвятив своїй коханій — піарниці Юліані Корецькій.
Головні тези:
- Композиція «Якби» присвячена коханій Танчинця Юліані Корецькій, втілена почуттями та стосунками фронтмена.
- Режисер Влад Разіховський передав у новому відеокліпі бурхливі почуття та внутрішні переживання головного героя.
Присвята коханій. "Без обмежень" представили нову пісню
У підписі до музичного відео на YouTube музикант зазначив, що на створення цієї пісні його надихнули почуття та стосунки з коханою. У композиції артист оспівує кохання та те, як воно окриляє людей. Пісня про те, як любов здатна перетворювати людину, робити її сильною, ніжною і самовідданою водночас.
Як відомо, останній трек гурту "Дим" вийшов ще півтора року тому. За словами музикантів, така велика пауза між піснями виникла через завантажений графік колективу. Врешті, "Без обмежень" вирішили потішити шанувальників новою піснею.
Режисером відеокліпу став Влад Разіховський. Він зазначив, що в новому ролику колективу зображення стихій демонструє внутрішні почуття та переживання головного героя.
Гурт "Жадан і Собаки" представив нову відеороботу
Премʼєра відбулася на YouTube-гурту.
Композиція "Дивні люди" була написана навесні 2024 року, коли частина гурту вже збиралась мобілізуватись до Сил оборони. Пісня увійшла до сьомого студійного альбому "Злий", що є для музикантів "дуже особистою, дорослою і неформатною" роботою.
Кліп зняв давній друг гурту, режисер Віктор Придувалов. Зйомки проходили в Києві, а Сергій Жадан записав свою частину у Харкові під час короткого візиту на студію.
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