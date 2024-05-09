Коханою Сергія Танчинця виявилася піарниця гурту

Фронтмен гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у своєму Instagram підтвердив здогадки прихильників. Сергій вперше опублікував спільне фото з піарницею гурту Юліаною Корецькою .

З нагоди 42-го дня народження артиста його обраниця написала зворушливий пост-зізнання.

Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати Тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов — написала Юліана Корецька. Поширити

У відповідь на це Сергій Танчинець зізнавсяругій половинці в коханні.

Чутки про роман артиста ширилися вже давно

Вперше про роман Сергія Танчинця з піарницею заговорив пліткар Богдан Беспалов. За його інформацією, Юліана була одруженою, коли влітку 2023 року між нею та музикантом виникла симпатія. Це, ймовірно, сталося на зйомках кліпу на пісню "Дим".

Музикант довго не коментував плітки, аж поки в квітні не зізнався, що дійсно закохався і багато часу проводить із загадковою жінкою.

Реакції соцмереж на новий роман

Романтичне фото Сергія Танчинця почали активно обговорювати у соцмережах та ЗМІ.

Деякі користувачі підтримали артиста та раді за Сергія та Юліанну.

Щиро радію там, де живе справжня Любрв, в жінки-музи - найпрекрасніші! нехай кохання надихає !!

Вітаю Сергія з днем народження! Любові вам

Проте в коментарях під дописом можна знайти й осуд нових стосунків та слова підтримки до колишньої дружини Сергія Танчинця.