Сергей Танчинец опубликовал в соцсети романтическое фото с Юлианной Корецкой.
Любимой Сергея Танчинца оказалась пиарщица группы
Фронтмен группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" в своем Instagram подтвердил догадки поклонников. Сергей впервые опубликовал совместное фото с пиарщицей группы Юлианой Корецкой.
По случаю 42 дня рождения артиста его избранница написала трогательный пост-признание.
В ответ на это Сергей Танчинец признался другой половинке в любви.
Слухи о романе артиста были уже давно
Впервые о романе Сергея Танчинца с пиарщицей заговорил сплетник Богдан Беспалов. По его информации, Юлиана была замужем, когда летом 2023 года между ней и музыкантом возникла симпатия. Это, вероятно, произошло на съемках клипа на песню "Дым".
Музыкант долго не комментировал сплетни, пока в апреле не признался, что действительно влюбился и много времени проводит с загадочной женщиной.
Реакции соцсетей на новый роман
Романтическое фото Сергея Танчинца начали активно обсуждать в соцсетях и СМИ.
Некоторые пользователи поддержали артиста и рады за Сергея и Юлианну.
Искренне радуюсь там, где живет настоящая Любвь, у женщины-музы – самые прекрасные! пусть любовь вдохновляет!!
Поздравляю Сергея с днем рождения! Любви вам
Однако в комментариях под сообщением можно найти и осуждение новых отношений и слова поддержки бывшей жене Сергея Танчинца.
Мдаа... такая красивая, нежная жена была у вас, такие красивые и взрослые были вместе.... не верится что таких шикарных женщин бросают... но ни капли не жалею ее, она достойна большего!
Еще один бред.. бросать семью ради младшей девчонки, фууу
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