Любимой Сергея Танчинца оказалась пиарщица группы

Фронтмен группы "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ" в своем Instagram подтвердил догадки поклонников. Сергей впервые опубликовал совместное фото с пиарщицей группы Юлианой Корецкой.

По случаю 42 дня рождения артиста его избранница написала трогательный пост-признание.

Твой талант вдохновляет миллионы, а мне удалось вдохновлять Тебя. С днем рождения моя такая искренняя и безграничная любовь — написала Юлиана Корецкая. Поделиться

В ответ на это Сергей Танчинец признался другой половинке в любви.

Слухи о романе артиста были уже давно

Впервые о романе Сергея Танчинца с пиарщицей заговорил сплетник Богдан Беспалов. По его информации, Юлиана была замужем, когда летом 2023 года между ней и музыкантом возникла симпатия. Это, вероятно, произошло на съемках клипа на песню "Дым".

Музыкант долго не комментировал сплетни, пока в апреле не признался, что действительно влюбился и много времени проводит с загадочной женщиной.

Реакции соцсетей на новый роман

Романтическое фото Сергея Танчинца начали активно обсуждать в соцсетях и СМИ.

Некоторые пользователи поддержали артиста и рады за Сергея и Юлианну.

Искренне радуюсь там, где живет настоящая Любвь, у женщины-музы – самые прекрасные! пусть любовь вдохновляет!!

Поздравляю Сергея с днем рождения! Любви вам

Однако в комментариях под сообщением можно найти и осуждение новых отношений и слова поддержки бывшей жене Сергея Танчинца.