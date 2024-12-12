Группа "Без обмежень" представила лирическую песню "Якби" — видео

Впервые за полтора года известная украинская группа "Без обмежень" выпустила лирическую композицию "Якби" и клип к ней. Новый трек фронтмен коллектива Сергей Танчинец посвятил своей любимой — пиарщице Юлиане Корецкой.

Посвящение любимой. "Без обмежень" представили новую песню.

В подписи к музыкальному видео на YouTube музыкант отметил, что на создание этой песни его вдохновили чувства и отношения с любимой. В композиции артист воспевает любовь и то, как она окрыляет людей. Песня о том, как любовь способна превращать человека, делать его сильным, нежным и самоотверженным одновременно.

Как известно, последний трек группы "Дым" вышел еще полтора года назад. По словам музыкантов, такая большая пауза между песнями возникла из-за загруженного графика коллектива. В конце концов "Без обмежень" решили порадовать поклонников новой песней.

Это лирическая песня, написанная и вдохновленная моими собственными чувствами. Пауза немного затянулась, поскольку мы находимся в очень насыщенном гастрольном графике и физически не хватало времени на творчество. Однако, как я говорю: "Все что я должен написать — я обязательно напишу". И "Якби" появилась, как всегда, неожиданно и очень спонтанно. Сергей Танчинец Фронтмен группы "Без обмежень"

Режиссером видеоклипа стал Влад Разиховский. Он отметил, что в новом ролике коллектива изображение стихий демонстрирует внутренние чувства и переживания главного героя.

Это история любви, которая преодолевает все препятствия, и именно эти эмоции мы стремились передать и воспроизвести в видеоработе. Стихии в клипе — это отражение внутреннего мира героя: ветер зовет к свободе, тени птиц отражают стремление к высшему, солнце освещает истину, а море олицетворяет глубину и принятие. Поделиться

Группа "Жадан и Собаки" представила новую видеоработу

Премьера состоялась на YouTube группе.

Композиция "Странные люди" была написана весной 2024 года, когда часть группы уже собиралась мобилизоваться в Сила обороны. Песня вошла в седьмой студийный альбом "Злой", являющийся для музыкантов "очень личной, взрослой и неформатной" работой.

Клип снял старый друг группы, режиссер Виктор Придувалов. Съемки проходили в Киеве, а Сергей Жадан записал свою часть в Харькове во время короткого визита в студию.