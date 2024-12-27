Почему песню Кэти Перри "Woman's World" назвали самой плохой в 2024 году

Песню Кэти Перри "Woman's World", вошедшую в альбом певицы "143", подвергли критике в сети сразу же после выхода и выпуска клипа на нее.

Одной из ключевых причин стало сотрудничество певицы с продюсером Dr. Luke, против которого были предъявлены обвинения в сексуальных притязаниях.

Кэти Перри преследовала цель создать феминистическую композицию, посвященную женщинам.

В частности, большое количество зрителей заявило о несоответствии текста песни и клипа к ней. В клипе артистка появляется в кадре полуобнаженной, а при этом поет о сильных, влиятельных и умных женщинах.

Кроме этого, пользователи отметили, что сама идея песни устарела и возвращает обратно в 2014 год.

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