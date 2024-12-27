Авторитетное американское издание Variety составило рейтинг самых плохих композиций 2024 года, который возглавил трек певицы Кэти Перри "Woman's World".
Главные тезисы
- Песня 'Woman's World' Кэти Перри признана самой неудачной композицией 2024 года из-за сотрудничества певицы с продюсером Dr. Luke, обвиненным в сексуальных домогательствах.
- Критика песни также связана с несоответствием текста песни и клипа к ней, а также устаревшей идеей, возвращающей в прошлое, а не отражающей современные темы.
- В антирейтинг песен 2024 года помимо 'Woman's World' Кэти Перри вошли композиции других популярных исполнителей, таких как Ice Spice, Ники Минаж и ДжоДжо Сива.
- Песня 'Woman's World' вызвала критику уже с момента выхода, так как был замечен диссонанс между феминистическим содержанием песни и клипом, где певица появляется полуобнаженной.
- На позорный список также попали треки других артистов, например, Ice Spice с песней 'Think U the Shit (Fart)' и Ники Минаж с композицией 'Big Foot'.
Почему песню Кэти Перри "Woman's World" назвали самой плохой в 2024 году
Песню Кэти Перри "Woman's World", вошедшую в альбом певицы "143", подвергли критике в сети сразу же после выхода и выпуска клипа на нее.
Одной из ключевых причин стало сотрудничество певицы с продюсером Dr. Luke, против которого были предъявлены обвинения в сексуальных притязаниях.
Кэти Перри преследовала цель создать феминистическую композицию, посвященную женщинам.
В частности, большое количество зрителей заявило о несоответствии текста песни и клипа к ней. В клипе артистка появляется в кадре полуобнаженной, а при этом поет о сильных, влиятельных и умных женщинах.
Кроме этого, пользователи отметили, что сама идея песни устарела и возвращает обратно в 2014 год.
Кто еще вошел в антирейтинг песен 2024 года
Кэти Перри — "Woman's World"
Ice Spice — "Think U the Shit (Fart)"
Ники Минаж — "Big Foot"
ДжоДжо Сива — "Karma"
Камила Кабельо и Playboi Carter — "I Luv It"
Tom MacDonald и Ben Shapiro — "Facts"
Ye и Ty Dolla $ign — "Carnival"
Pitbull и Джон Бон Джови — "Now or Never"
Дэвид Гетта и OneRepublic — "I Don't Wanna Wait"
Bailey Zimmerman — "New to Country"
Julia Fox — "Down the Drain"
Lisa и Rosalia — "New Woman"
Jason Derulo и Michael Buble — "Spicy Margarita"
Брайан Келли — "Kiss My Boots"
Meghan Trainor и T-Pain — "Been Like This"
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