Песню Кэти Перри признали самой плохой в 2024 году. В чем причина
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Культура
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Песню Кэти Перри признали самой плохой в 2024 году. В чем причина

Кэти Перри
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Источник:  Variety

Авторитетное американское издание Variety составило рейтинг самых плохих композиций 2024 года, который возглавил трек певицы Кэти Перри "Woman's World".

Главные тезисы

  • Песня 'Woman's World' Кэти Перри признана самой неудачной композицией 2024 года из-за сотрудничества певицы с продюсером Dr. Luke, обвиненным в сексуальных домогательствах.
  • Критика песни также связана с несоответствием текста песни и клипа к ней, а также устаревшей идеей, возвращающей в прошлое, а не отражающей современные темы.
  • В антирейтинг песен 2024 года помимо 'Woman's World' Кэти Перри вошли композиции других популярных исполнителей, таких как Ice Spice, Ники Минаж и ДжоДжо Сива.
  • Песня 'Woman's World' вызвала критику уже с момента выхода, так как был замечен диссонанс между феминистическим содержанием песни и клипом, где певица появляется полуобнаженной.
  • На позорный список также попали треки других артистов, например, Ice Spice с песней 'Think U the Shit (Fart)' и Ники Минаж с композицией 'Big Foot'.

Почему песню Кэти Перри "Woman's World" назвали самой плохой в 2024 году

Песню Кэти Перри "Woman's World", вошедшую в альбом певицы "143", подвергли критике в сети сразу же после выхода и выпуска клипа на нее.

Одной из ключевых причин стало сотрудничество певицы с продюсером Dr. Luke, против которого были предъявлены обвинения в сексуальных притязаниях.

Кэти Перри преследовала цель создать феминистическую композицию, посвященную женщинам.

В частности, большое количество зрителей заявило о несоответствии текста песни и клипа к ней. В клипе артистка появляется в кадре полуобнаженной, а при этом поет о сильных, влиятельных и умных женщинах.

Кроме этого, пользователи отметили, что сама идея песни устарела и возвращает обратно в 2014 год.

Кто еще вошел в антирейтинг песен 2024 года

  • Кэти Перри — "Woman's World"

  • Ice Spice — "Think U the Shit (Fart)"

  • Ники Минаж — "Big Foot"

  • ДжоДжо Сива — "Karma"

  • Камила Кабельо и Playboi Carter — "I Luv It"

  • Tom MacDonald и Ben Shapiro — "Facts"

  • Ye и Ty Dolla $ign — "Carnival"

  • Pitbull и Джон Бон Джови — "Now or Never"

  • Дэвид Гетта и OneRepublic — "I Don't Wanna Wait"

  • Bailey Zimmerman — "New to Country"

  • Julia Fox — "Down the Drain"

  • Lisa и Rosalia — "New Woman"

  • Jason Derulo и Michael Buble — "Spicy Margarita"

  • Брайан Келли — "Kiss My Boots"

  • Meghan Trainor и T-Pain — "Been Like This"

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