Jerry Heil представила новую лирическую песню "Снег" — видео

Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году в дуэте с реперкой Alyona Alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", представила новую видеоработу на песню "Снег". Jerry сняла клип внутри монумента "Родина-мать" в Киеве.

Jerry Heil представила видеопремьеру песни "Снег"

Премьера видео состоялась 20 декабря. Известно, что эта лирическая композиция была написана несколько лет тому назад самой артисткой. Однако только сейчас Jerry Heil решила ее показать поклонникам.

Припев этой песни лежал в моих черновиках несколько лет. Я постоянно к нему возвращалась, но… И вот в одно зимнее утро (на самом деле ноябрьское, когда выпал первый снег) я села за фортепиано, и "пазл сложился". "Снег" — это новогодняя история об отношениях. Ваше напоминание о том, что Новый год — прекрасный случай действительно начать новый год своей жизни. Jerry Heil Украинская певица

Также стало известно, что песня "Снег" — это первый трек нового полноформатного альбома певицы, релиз которого запланирован на эту зиму.

Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире

Jerry Heil выпустила новую песню "All Eyes On Kid" и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.

Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.

У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.

Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.