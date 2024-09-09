Jerry Heil сразится за "Грэмми" с песней о похищении украинских детей Россией
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Jerry Heil сразится за "Грэмми" с песней о похищении украинских детей Россией

Jerry Heil
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Источник:  online.ua

Украинская певица Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids о похищенных детях из Украины Россией на музыкальную премию "Грэмми".

Главные тезисы

  • Jerry Heil подала песню All eyes on kids на премию Грэмми, чтобы привлечь внимание к похищению украинских детей Россией.
  • Певица призывает распространять трек и использовать его для создания видео в соцсетях с хештегом AllEyesOnKids для номинирования песни.
  • Jerry Heil записала трек о похищенной российскими оккупантами украинской девочки из Мариуполя.

Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids на музыкальную премию "Грэмми"

Певица подчеркнула, что тема похищения Россией украинских детей недостаточно распространена в информационном поле и заслуживает международной огласки, а "Grammy — один из лучших способов достичь этого".

Об этом она сообщила в Instagram.

Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием — я считаю необходимым через музыку говорить о том, что болит у меня и моего народа. И как я была счастлива вчера, когда перешла за хештегом AllEyesOnKids в твиттере и обнаружила, что столько иностранцев уже используют его и говорят о наших детях! Итак, это работает!

Jerry Heil

Jerry Heil

Украинская певица

В то же время Jerry Heil призвала распространять трек All eyes on kids, использовать его для видео в соцсетях с хештегом AllEyesOnKids, чтобы песню номинировали.

Собственно схема как с Евровидением. Нам это уже удавалось — а значит, удастся еще не раз! Верю в нас! И обнимаю каждого и всякую, кто поддерживает!

Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире

Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню All Eyes On Kid и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.

Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.

У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.

Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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