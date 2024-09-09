Jerry Heil сразится за "Грэмми" с песней о похищении украинских детей Россией

Украинская певица Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids о похищенных детях из Украины Россией на музыкальную премию "Грэмми".

Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids на музыкальную премию "Грэмми"

Певица подчеркнула, что тема похищения Россией украинских детей недостаточно распространена в информационном поле и заслуживает международной огласки, а "Grammy — один из лучших способов достичь этого".

Об этом она сообщила в Instagram.

Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием — я считаю необходимым через музыку говорить о том, что болит у меня и моего народа. И как я была счастлива вчера, когда перешла за хештегом AllEyesOnKids в твиттере и обнаружила, что столько иностранцев уже используют его и говорят о наших детях! Итак, это работает! Jerry Heil Украинская певица

В то же время Jerry Heil призвала распространять трек All eyes on kids, использовать его для видео в соцсетях с хештегом AllEyesOnKids, чтобы песню номинировали.

Собственно схема как с Евровидением. Нам это уже удавалось — а значит, удастся еще не раз! Верю в нас! И обнимаю каждого и всякую, кто поддерживает!

Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире

Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню All Eyes On Kid и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.

Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.

У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.

Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.