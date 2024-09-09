Jerry Heil сразится за "Грэмми" с песней о похищении украинских детей Россией

Украинская певица Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids о похищенных детях из Украины Россией на музыкальную премию "Грэмми".
Главные тезисы
- Jerry Heil подала песню All eyes on kids на премию Грэмми, чтобы привлечь внимание к похищению украинских детей Россией.
- Певица призывает распространять трек и использовать его для создания видео в соцсетях с хештегом AllEyesOnKids для номинирования песни.
- Jerry Heil записала трек о похищенной российскими оккупантами украинской девочки из Мариуполя.
Jerry Heil подала свою песню All eyes on kids на музыкальную премию "Грэмми"
Певица подчеркнула, что тема похищения Россией украинских детей недостаточно распространена в информационном поле и заслуживает международной огласки, а "Grammy — один из лучших способов достичь этого".
Об этом она сообщила в Instagram.
В то же время Jerry Heil призвала распространять трек All eyes on kids, использовать его для видео в соцсетях с хештегом AllEyesOnKids, чтобы песню номинировали.
Собственно схема как с Евровидением. Нам это уже удавалось — а значит, удастся еще не раз! Верю в нас! И обнимаю каждого и всякую, кто поддерживает!
Jerry Heil записала песню о похищенной Россией из Мариуполя девочке Кире
Известная украинская певица Jerry Heil выпустила новую песню All Eyes On Kid и трогательный клип к ней. Своим треком артистка пыталась привлечь внимание к трагедии украинских детей, незаконно похищенных Россией.
Композиция записана на английском и украинском языках. Главной героиней клипа стала 14-летняя Кира Обединская, родом из Мариуполя. Видео срежиссировала сама Jerry Heil.
У Киры умерла мама, когда она была совсем маленькой. Ее воспитывал отец.
Девушка застала войну в родном Мариуполе. Из-за нападения окупантов на город отец Киры погиб. В попытке сбежать из города девочка взорвалась на растяжке и была похищена оккупантами. Ее вывезли в Донецк, но впоследствии девочку удалось вернуть в Украину.
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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