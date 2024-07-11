Украинская певица Jerry Heil представила клип на трек Virgin Maria

Участница Евровидения-2024 Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, представила новую композицию Virgin Maria, выражающую протест против давления стандартов на женщин.
Главные тезисы
- Песня является продолжением трека Teresa & Maria и выражает идею борьбы за право быть собой.
- В клипе на песню Virgin Maria Jerry Heil изобразила обыденные ситуации, вдохновленные классическими картинами эпохи Возрождения.
- Украинская группа Kozak System также представила новый клип на песню "Прощай, Голубко", основанный на реальной истории взаимоотношений военного и его любимой.
Новый трек Jerry Heil является идейным продолжением трека Teresa&Maria
Участница Евровидения-2024 Яна Шемаева, более известная я Jerry Heil, представила новую композицию Virgin Maria, которой выражает протест против давления стандартов на женщин.
Украинская музыкант, автор и композитор Jerry Heil презентовала новую песню, транслирующую последствия восхваления, о котором идет речь в интро.
Она уточнила, что основной месседж песни Virgin Maria – протест против давления стандартов.
В первом куплете она перечисляет шаблоны, которые навязывают современной женщине: "будь скромной, но не будь слишком неприступной", "веди себя как леди". Второй куплет утверждает идею борьбы за право быть собой.
Режиссером новой видеоработы артистки выступил известный клипмейкер Инди Хаит. В клипе Jerry Heil появляется в обыденных ситуациях, отсылающих к классическим картинам эпохи Возрождения, наполненных глубиной и откровенной чувственностью.
Группа Kozak System представила клип на трек "Прощай, Голубко" - видео
У украинской рок-группы Kozak System вышел новый клип на песню "Прощай, Голубко". Главные роли в нем сыграли запорожский актер Андрей Исаенко и Юлия Парамонова, родом из Бердянска.
Основой песни стала реальная история общения украинского военного и его девушки.
Это история о реальной переписке между воином и любимой девушкой, ставшей основой текста песни.
В переписке парень обещает, что после Победы они поженятся, заведут собачку, сойдут на Эверест, и она наконец вернется домой в родной город Донецк, который он с собратьями освободит от врага. Но проклятая война оборвала жизнь воина. И теперь он обращается к любимой из теплых краев, где будет ждать ее и будет любить всю ее земную жизнь, — заявили в группе Kozak System.
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