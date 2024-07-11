Украинская певица Jerry Heil представила клип на трек Virgin Maria

Участница Евровидения-2024 Яна Шемаева, более известная как Jerry Heil, представила новую композицию Virgin Maria, выражающую протест против давления стандартов на женщин.

Новый трек Jerry Heil является идейным продолжением трека Teresa&Maria

Участница Евровидения-2024 Яна Шемаева, более известная я Jerry Heil, представила новую композицию Virgin Maria, которой выражает протест против давления стандартов на женщин.

Украинская музыкант, автор и композитор Jerry Heil презентовала новую песню, транслирующую последствия восхваления, о котором идет речь в интро.

Это песня о сопоставлении божественного и человеческого от имени девушки, которую всегда с кем-то сравнивали. Идейное продолжение трека Teresa & Maria, где речь идет о дуальности: божественной и человеческой. Я верю, что человек – это действительно продолжение Бога, однако требовать от женщины быть святым – это идеализация, которая имеет последствия, – поделилась Jerry Heil. Поделиться

Она уточнила, что основной месседж песни Virgin Maria – протест против давления стандартов.

В первом куплете она перечисляет шаблоны, которые навязывают современной женщине: "будь скромной, но не будь слишком неприступной", "веди себя как леди". Второй куплет утверждает идею борьбы за право быть собой.

Режиссером новой видеоработы артистки выступил известный клипмейкер Инди Хаит. В клипе Jerry Heil появляется в обыденных ситуациях, отсылающих к классическим картинам эпохи Возрождения, наполненных глубиной и откровенной чувственностью.

Группа Kozak System представила клип на трек "Прощай, Голубко" - видео

У украинской рок-группы Kozak System вышел новый клип на песню "Прощай, Голубко". Главные роли в нем сыграли запорожский актер Андрей Исаенко и Юлия Парамонова, родом из Бердянска.

Основой песни стала реальная история общения украинского военного и его девушки.

Это история о реальной переписке между воином и любимой девушкой, ставшей основой текста песни.

В переписке парень обещает, что после Победы они поженятся, заведут собачку, сойдут на Эверест, и она наконец вернется домой в родной город Донецк, который он с собратьями освободит от врага. Но проклятая война оборвала жизнь воина. И теперь он обращается к любимой из теплых краев, где будет ждать ее и будет любить всю ее земную жизнь, — заявили в группе Kozak System.