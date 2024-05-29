Известный украинский певец Владимир Дантес 29 мая выпустил новую песню Дура, а также представил клип к ней.
В новой композиции Владимир Дантес призвал прекращать токсические отношения
В композиции артист спел о токсичных отношениях и оставил важное послание для поклонников.
В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.
Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения:
По словам Владимира Дантеса, пора осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.
В клипе Владимир появился как рок-певец. Вместе с другими музыкантами они эмоционально и дерзко исполнили трек. Съемки видео происходили в заброшенном бассейне.
В YouTube Music появился новый ИИ-инструмент поиска
Чтобы сделать поиск музыки еще более интуитивным, в YouTube Music для Android появилась инновационная функция, позволяющая пользователям находить песни, просто напевая мелодию.
Технология, лежащая в основе этой функции, не совершенно новая. Она основывается на опции "Напевать для поиска", которая впервые появилась в Поиске Google в 2020 году, и использует функцию "Сейчас играет", которая была доступна на устройствах Pixel.
Эта функция также была интегрирована в приложение YouTube в октябре прошлого года. Используя сложный искусственный интеллект, система сопоставляет напевку пользователя с оригинальной записью, повышая точность идентификации песен.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-