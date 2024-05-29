Владимир Дантес в новом клипе спел об объективных отношениях — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Владимир Дантес в новом клипе спел об объективных отношениях — видео

Владимир Дантес
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Источник:  online.ua

Известный украинский певец Владимир Дантес 29 мая выпустил новую песню Дура, а также представил клип к ней.

В новой композиции Владимир Дантес призвал прекращать токсические отношения

В композиции артист спел о токсичных отношениях и оставил важное послание для поклонников.

В новой композиции исполнитель воспевает абьюз между партнерами, где один человек пользуется другим.

Как написал Дантес под видео, часто насилие между любимыми романтизируется и серьезно не воспринимается. Он призвал обращать внимание на какие-либо проявления неуважения и прекращать токсические отношения:

Это история о том, что часто "первые колокольчики" будущего насилия и объективизации не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, впрочем, это самая большая ошибка, которую только можно совершить. Хватит терпеть жестокие и токсичные отношения!

По словам Владимира Дантеса, пора осознать свою ценность, расправить крылья и быть счастливыми. В любви нет места для боли и насилия, поэтому всегда выбирайте людей, с которыми вам хорошо.

В клипе Владимир появился как рок-певец. Вместе с другими музыкантами они эмоционально и дерзко исполнили трек. Съемки видео происходили в заброшенном бассейне.

В YouTube Music появился новый ИИ-инструмент поиска

Чтобы сделать поиск музыки еще более интуитивным, в YouTube Music для Android появилась инновационная функция, позволяющая пользователям находить песни, просто напевая мелодию.

Технология, лежащая в основе этой функции, не совершенно новая. Она основывается на опции "Напевать для поиска", которая впервые появилась в Поиске Google в 2020 году, и использует функцию "Сейчас играет", которая была доступна на устройствах Pixel.

Эта функция также была интегрирована в приложение YouTube в октябре прошлого года. Используя сложный искусственный интеллект, система сопоставляет напевку пользователя с оригинальной записью, повышая точность идентификации песен.

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