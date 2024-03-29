Я останусь молодым. Дантес представил зажигательный клип, который сняла Таню Муиньо — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Я останусь молодым. Дантес представил зажигательный клип, который сняла Таню Муиньо — видео

Владимир Дантес
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Источник:  online.ua

Певец Владимир Дантес представил клип на песню "Я останусь молодым", над которым работала режиссер Таня Муиньо.

Дантес представил новую песню

Идея клипа — в раздвоении личности артиста, где одна сторона соблюдает все правила и стереотипы, тогда как другая отдается на свободу чувствам и эмоциям.

Дантес говорит, что идея песни возникла после того, как он осознал свою бесконечную молодость, собственную энергию и жизнь.

Певец отмечает, что трек — не о высоких материях, а о ежедневной рутине: нормальном питании, заботе о ментальном здоровье, спорте, донатах.

В какой-то момент я понял, что абсолютно не является эффективным или хотя бы радоваться жизни. Решил, что это срочно нужно менять. Сейчас есть пыл по-новому проживать жизнь — полезно, качественно, потому что именно сейчас стоит объединяться вокруг себя и друг друга, — рассказывает Дантес.

По словам певца, при создании песни он также вдохновлялся украинским поэтом Василием Стусом.

Как он всю жизнь боролся, но продолжал быть активным общественным деятелем с непоколебимой позицией, даже в тюрьме через письма занимался воспитанием сына.

Я начал читать стихи Василия Стуса, хотя многие из моего окружения утверждали, что они сложны, но мне показались невероятными. Поэтому я и захотел написать что-то на его стихи. Так родилась "Я останусь молодым", — комментирует исполнитель.

Таню Муиньо — украинская клипмейкер и режиссер, лауреат MTV Video Music Awards. Известна сотрудничеством с Гарри Стайлзом, Сэмом Смитом, Ленни Кравицом, Дженнифер Лопес и другими.

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