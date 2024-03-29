Я залишусь молодим. Дантес представив запальний кліп, який зняла Таню Муіньо — відео

Співак Володимир Дантес представив кліп на пісню “Я залишусь молодим”, над яким працювала режисерка Таню Муіньо.
Дантес представив нову пісню
Ідея кліпу — у роздвоєнні особистості артиста, де одна сторона дотримується усіх правил і стереотипів, тоді як інша віддається на волю почуттям і емоціям.
Дантес каже, що ідея пісні з’явилася після того, як він усвідомив свою нескінченну молодість, власну енергію та життя.
Співак зазначає, що трек — не про високі матерії, а про щоденну рутину: нормальне харчування, турбота про ментальне здоров’я, спорт, донати.
За словами співака, під час створення пісні він також надихався українським поетом Василем Стусом.
Як він все життя боровся, але продовжував бути активним громадським діячем з непохитною позицією, який навіть у в’язниці через листи займався вихованням сина.
Таню Муіньо — українська кліпмейкерка та режисерка, лауреатка MTV Video Music Awards. Відома співпрацею з Гаррі Стайлзом, Семом Смітом, Ленні Кравіцом, Дженніфер Лопес та іншими.
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