Я залишусь молодим. Дантес представив запальний кліп, який зняла Таню Муіньо — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Я залишусь молодим. Дантес представив запальний кліп, який зняла Таню Муіньо — відео

Володимир Дантес
Джерело:  online.ua

Співак Володимир Дантес представив кліп на пісню “Я залишусь молодим”, над яким працювала режисерка Таню Муіньо.

Дантес представив нову пісню

Ідея кліпу — у роздвоєнні особистості артиста, де одна сторона дотримується усіх правил і стереотипів, тоді як інша віддається на волю почуттям і емоціям.

Дантес каже, що ідея пісні з’явилася після того, як він усвідомив свою нескінченну молодість, власну енергію та життя.

Співак зазначає, що трек — не про високі матерії, а про щоденну рутину: нормальне харчування, турбота про ментальне здоров’я, спорт, донати.

В якийсь момент я зрозумів, що абсолютно перестав бути ефективним чи хоча б радіти життю. Вирішив, що це терміново треба міняти. Зараз є запал по-новому проживати життя — корисно, якісно, бо саме зараз варто об’єднуватись навколо себе й один одного, — розповідає Дантес.

За словами співака, під час створення пісні він також надихався українським поетом Василем Стусом.

Як він все життя боровся, але продовжував бути активним громадським діячем з непохитною позицією, який навіть у в’язниці через листи займався вихованням сина.

Я почав читати вірші Василя Стуса, хоча багато хто з мого оточення стверджував, що вони складні, але мені здались неймовірними. Тому я власне і захотів написати щось на його вірші. Так народилась “Я залишусь молодим”, — коментує виконавець.

Таню Муіньо — українська кліпмейкерка та режисерка, лауреатка MTV Video Music Awards. Відома співпрацею з Гаррі Стайлзом, Семом Смітом, Ленні Кравіцом, Дженніфер Лопес та іншими.

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