Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв кліп у Києві
Категорія
Шоу-бізнес
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Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв кліп у Києві

Within Temptation
Джерело:  online.ua

Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв у Києві кліп на пісню A Fool’s Parade, яку випустять 5 квітня.

Within Temptation зняв кліп у Києві

Пісню A Fool’s Parade гурт записав спільно з українським музикантом Alex Yarmak.

Ми щойно закінчили запис нашого музичного відео на A Fool’s Parade в Україні! Надзвичайно вдячні за цей досвід і теплий прийом усім людям, які брали в цьому участь. Ви всі дивовижні і дуже надихаєте нас, — написав гурт у своєму Інстаграмі.

Ця поїздка — це досвід, який ми ніколи не забудемо. Дякуємо, будьте сильними і до нових зустрічей!, — додав гурт.

Within Temptation підтримує Україну

Гурт неодноразово підтримував Україну. У вересня 2023 року на одному з концертів він присвятив пісню "Raise Your Banner" ("Підніміть свій прапор") Україні.

Наступну пісню я хочу присвятити Україні, тому що я дійсно думаю, що вони мають виграти цю війну. Вони повинні перемогти! Це їхнє...Я втратила дар мови... Україна, це для тебе! — сказала вокалістка Шерон ден Адель зі сцени.

У жовтні 2023 року гурт пожертвував кошти у фонд «Ukraine Aid Ops». На ці кошти волонтери закупили бойові човни для військових на Херсонському напрямку.

У відповідь українці передали гурту відстріляну гільзу з поля бою, власноруч розписану в українські мотиви.

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