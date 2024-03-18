Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв кліп у Києві

Нідерландський метал-гурт Within Temptation зняв у Києві кліп на пісню A Fool’s Parade, яку випустять 5 квітня.
Within Temptation зняв кліп у Києві
Пісню A Fool’s Parade гурт записав спільно з українським музикантом Alex Yarmak.
Within Temptation підтримує Україну
Гурт неодноразово підтримував Україну. У вересня 2023 року на одному з концертів він присвятив пісню "Raise Your Banner" ("Підніміть свій прапор") Україні.
У жовтні 2023 року гурт пожертвував кошти у фонд «Ukraine Aid Ops». На ці кошти волонтери закупили бойові човни для військових на Херсонському напрямку.
У відповідь українці передали гурту відстріляну гільзу з поля бою, власноруч розписану в українські мотиви.
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