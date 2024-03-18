Нидерландская металл-группа Within Temptation сняла клип в Киеве

Within Temptation сняла клип в Киеве

Песню A Fool's Parade группа записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak.

Мы только что закончили запись нашего музыкального видео на A Fool's Parade в Украине! Чрезвычайно благодарны за этот опыт и теплый прием всем принимавшим в этом участие людям. Вы все удивительны и очень вдохновляете нас, — написала группа в своем Инстаграмме. Поделиться

Эта поездка — это опыт, который мы никогда не забудем. Спасибо, будьте сильными и до новых встреч!, — добавил группа. Поделиться

Within Temptation поддерживает Украину

Группа неоднократно поддерживала Украину. В сентябре 2023 года на одном из концертов он посвятил песню "Raise Your Banner" ("Поднимите свой флаг") Украине.

Следующую песню я хочу посвятить Украине, потому что действительно думаю, что они должны выиграть эту войну. Они должны победить! Это их... Я потеряла дар речи... Украина, это для тебя! — сказала вокалистка Шэрон ден Адель со сцены. Поделиться

В октябре 2023 года группа пожертвовала средства в фонд «Ukraine Aid Ops». На эти средства волонтеры закупили боевые лодки для военных на Херсонском направлении.

В ответ украинцы передали группе отстрелянную гильзу с поля боя, собственноручно расписанную в украинские мотивы.