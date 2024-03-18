Нидерландская металл-группа Within Temptation сняла клип в Киеве

Нидерландская металл-группа Within Temptation сняла в Киеве клип на песню A Fool's Parade, которую выпустят 5 апреля.
Within Temptation сняла клип в Киеве
Песню A Fool's Parade группа записала совместно с украинским музыкантом Alex Yarmak.
Within Temptation поддерживает Украину
Группа неоднократно поддерживала Украину. В сентябре 2023 года на одном из концертов он посвятил песню "Raise Your Banner" ("Поднимите свой флаг") Украине.
В октябре 2023 года группа пожертвовала средства в фонд «Ukraine Aid Ops». На эти средства волонтеры закупили боевые лодки для военных на Херсонском направлении.
В ответ украинцы передали группе отстрелянную гильзу с поля боя, собственноручно расписанную в украинские мотивы.
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