Українка Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес — відео

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес на ремікс до пісні Can't Get Enough, який співачка виконує разом із номінованою на "Ґреммі" реперкою Latto.

Муіньо створила кліп для Джей Ло

Українка Таню Муіньо співпрацювала з Дженніфер Лопес на зйомках нового кліпу співачки.

Про це розповіла сама Лопес у Instagram.

У відеороботі використали кадри зі стрічки This is Me Now: A Love Story, у якій грала Джей Ло. Епізоди з фільму супроводжуватимуть дев'ятий студійний альбом Лопес – This is Me…Now, який презентують 16 лютого.

Новий кліп від Муїньо – це друга версія відео на пісню. Першу Лопес випустила на початку січня: в ній вона з'явилася у білій весільній сукні від Івана Фролова.

Хто така Таню Муіньо

Таню Муіньо – українська дизайнерка, фотографка та режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals Муіньо зняла у Києві.

Остання її робота – кліп для південнокорейського співака Чонгука з гурту BTS кліп на пісню Standing Next to You. Ролик уже має понад 84 млн переглядів.

Серед перемог та нагород Муїньо: